Avant d'accueillir le RC Dijon, rien n'arrête le Rugby Givry-Cheilly

Avant le forfait dijonnais, info-chalon.com revient sur le 5ème match aller contre le Censeau Rugby Club(39), qui permet aux Rugby Club Givry-Cheilly de s'installer à la première place du championnat. Ce dimanche, place à l'accueil des Dijonnais, et pas question pour les locaux de laisser filer la mise.

Gérard Boissard confiait à info-chalon.com à l'issue de la rencontre contre les Jurassiens, " sur un terrain balayé par le vent en première mi-temps, nous avons subi la pression des joueurs de Censeau et avons été rapidement menés à la marque sur un ballon porté. Nous avions dit aux joueurs qu'il fallait tenir cette première mi-temps absolument, et c'est ce qu'ils ont fait en defendant très fort sur notre ligne. Puis nous avons marqué un bel essai avec notre talonneur en soutien en bout de ligne : le travail paie !

En seconde période, le vent a faibli et nous avons demandé de jouer à la main le plus possible, en gardant le ballon et en continuant de défendre fort : une pénalité et un essai sont venus récompenser notre gros travail défensif collectif, et notre adversaire a été souvent pénalisé sur la fin du match.

Nous tenons à feliciter vraiment notre groupe, on voulait cette première place ! Et bien maintenant, on l'a et on assumera. "