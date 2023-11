« Accompagner le chef d'entreprise dans les difficultés ponctuelles de son entreprise et dans sa souffrance dedirigeant », c'est le sens de GPA Casques Bleus 71

« Accompagner le chef d'entreprise dans les difficultés ponctuelles de son entreprise et dans sa souffrance dedirigeant »

Son lancement officiel aura lieu le lundi 27 novembre 2023 à la CCI de Chalon avec la présence de Yves Séguy, Préfet de Saône-et-Loire, Caroline Debouvry, présidente Casques Bleus France,

Jean-Yves Hinterlang, Commissaire aux restructurations et à la prévention des risques, Louis Deroin, Président GPA Casques Bleus Bourgogne Franche Comté.

GPA Casques Bleus 71 intervient le plus tôt possible auprès de l'entreprise en difficulté et de son dirigeant.

Elle est composée d'une équipe dechefs d'entreprises en activité et retraité, tous volontaires bénévoles pour assister leurs pairs.



Face à l'isolement et à la solitude du dirigeant, la prise en charge du traitement des difficultés rencontrées par l'entreprise n'est malheureusement abordée que tardivement, lorsque la situation de celle-ci est déjà compromise. Une situation dramatique, qui faute de capacité à agir, conduit immanquablement vers la solution judiciaire avec les conséquencesque l'on connaît entermes de destruction de richesse et d'emploi.



Sauvegarder l'entreprise certes, mais également accompagner le dirigeant à titre individuel. Une entreprise, et surtout une TPE/PME, c'est avant tout une histoire humaine. Les conséquences des difficultés rencontrées par une entreprise peuvent être dévastatrices pour ceux et celles qui y travaillent.



GPACasques Bleus en tant que facilitateur est épaulé dans sa mission par des professionnelsde santé, psychologues, thérapeutes et organismes dédiés (APESA), pour là aussi apporter le plus tôt possible la meilleure solution dans la souffrance psychologique du (de la) dirigeant(e).