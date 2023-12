Pour vos repas de fêtes, grâce aux Champagnes ‘Vallade & Filles’, l’excellence est au rendez-vous

Viticulteur depuis plus de 18 ans à Ville-Dommange (sur les hauteurs de Reims), Emmanuel Vallade vient d’ouvrir un caveau entre Beaune et Chalon-sur-Saône.

Pour les fêtes de fin d’année, Emmanuel Vallade vous propose un champagne 1er cru de grande qualité, né d’un assemblage Chardonnay, pinot noir et meunier. Chez ce viticulteur les vendanges et les traditions sont respectées à l’ancienne, notamment avec l’utilisation d’un vieux pressoir. Vous découvrirez un champagne équilibré, fruité et rond, avec une persistance aromatique qui saura ravir vos papilles.

Perpétuant la tradition, ‘Manu’possède 11 hectares de vigne qu’il partage avec sa sœur dont 2,5 hectares, sont sa propriété. Il vous proposera son brut Tradition, sa cuvée Grande Réserve rosé, sa cuvée Excellence, sa cuvée Prestige, sa cuvée Blanc de Blanc…

Emmanuel et Brigitte vous accueillent 4 rue de la tuilerie, Cercy, à Saint Gervais en Vallières à la frontière de la Saône-et-Loire et de la Côte-d’Or (entre Chalon-Beaune) dans un caveau très bien agencé où vous passerez un grand moment de convivialité.

Pour les fêtes, ce couple très sympathique effectue également des livraisons sur Chalon, le Grand Chalon, la Saône-et-Loire et les départements voisins.

Vite, passez commande au 06.59.76.50.50

Publi-Rédactionel