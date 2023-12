Invitation pour une balade en forêt dans la féerie de Noël par ‘Un été à la campagne’.

De l’originalité dans les compositions, bouquets, couronnes…

Inspiration pour vos tables de fêtes, idées cadeaux et bien plus encore, lorsque vous préparez ces moments si précieux les fleurs se font belles

N’hésitez pas à venir en magasin découvrir un univers empreint de magie

Plantes vertes et fleuries, fleurs coupées. Nombreuses décorations, créations en fleurs séchées. Cartes cadeaux et ateliers floraux ! En ce moment venez nous rejoindre pour créer votre couronne de Noël. Atelier 1h30 un moment convivial pour rentrer dans la magie des fêtes.

Vous pouvez nous contacter dès à présent Anna et Pauline pour vos jolies commandes.

Un été à la Campagne est ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30 heures et le dimanche matin de 9 h à 13 h, renseignements et commandes : Tél au 03 85 42 95 37.

Pour les fêtes de fin d’année le magasin est ouvert le dimanche 17 et le dimanche 24 décembre et le lundi 25 décembre

Publirédationel