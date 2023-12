Programme des animations de Noël à Chalon les 15, 16, 17 et 18 décembre

La place Saint-Vincent - Spectacle de feu A NE PAS MANQUER !!!

Compagnie Manda Lights Inspiré des cultures orientales et indiennes, « Sûrya, Feu Originel » est un spectacle visuel, chorégraphique et musical. La scène s'illumine par les flammes, une harpe de feu retentit et les artistes s’envolent au gré d’une valse électrisante.

Tout au long du spectacle, un précieux équilibre s’installe entre les danseuses envoûtantes et la performance des jongleurs de feu.

Le final illumine la scène d’étin­celles, aux rythmes des percussions, sonorités indiennes et contemporaines.

Vendredi 15 décembre à 19h 40 min Spectacle de feu et de pyrotechnie

Place de l'Hôtel de Ville

VILLAGE DE NOËL

Du vendredi 8 au vendredi 22 décembre

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, de 14h à 20h

Samedi et dimanche, de 11h à 20h

Automates et borne selfie

Tous les jours aux horaires d’ouverture du Village de Noël

Manèges

Petit train, mini roue et carrousel

Tarif : 2,50 euros

Chalet « l’atelier du Père Noël »

Retrouvez une sublime scène d’automates, une borne à selfie pour immortaliser votre passage et un espace pour des ateliers :



Samedi 16 décembre

14h, 15h, 16h : Ateliers « Initiation au Furoshiki »

15h à 18h : Rencontre avec le Père Noël

15h à 18h : Balades en calèches

17h Noël en choeur (marches de l'hôtel de Ville) A NE PAS MANQUER !Par la Confédération Musicale de France de Saône-et-Loire (repli Studio 70 en cas de pluie)



Dimanche 17 décembre

14h, 15h, 16h et 17h : Ateliers manuels

15h à 18h : Rencontre avec le Père Noël

15h à 18h : Balades en calèches



Place de Beaune

ROLLER DANCE DU GRAND CHALON

Dès le 8 décembre, venez vous amuser entre amis ou en famille sur la piste de roller du Grand Chalon.

Aguerri ou novice en patins*, venez faire chauffer le dance floor lors des soirées disco !

*Rollers quad fournis

Horaires Du vendredi 8 au vendredi 22 décembre

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h15 à 20h

Mercredi et dimanche de 10h à 20h

Samedi de 10h à 22h

Tarifs

Adulte : 5 €

Enfant de moins de 12 ans accompagné d’un adulte : 3 €

Groupe (10 personnes min.) : 4 € par personne. Inscriptions au 09 70 53 00 53

Carnet de 10 entrées par un organisme : 30 €



MINI FÊTE FORAINE

Pour le plaisir de tous, une fête foraine s’installe sur la place de Beaune, à côté du kiosque. Il y en aura pour tous les goûts : pêche aux canards, Touquet, autos-tamponneuses et pouss-pouss. Tous les jours de 14h à 19h

En partenariat avec Chérie FM, l’association En Roue Libre et Alkor Diff.