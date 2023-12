Programme des animations de Noël à Chalon les 28, 29, 30 et 31 décembre

Programme des animations de Noël à Chalon les 27, 28, 29, 30 et 31 décembre



Place de l'Hôtel de Ville



VILLAGE DE NOËL



Du samedi 23 décembre au dimanche 7 janvier

Mercredi, de 14h à 20h

Mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, de 11h à 20h

Dimanche 31 décembre de 11h à 17h



Automates et borne selfie

Tous les jours aux horaires d’ouverture du Village de Noël



Manèges

Petit train, mini roue et carrousel

Tarif : 2,50 euros



Chalet « l’atelier du Père Noël »

Retrouvez une sublime scène d’automates, une borne à selfie pour immortaliser votre passage et un espace pour des ateliers :







Place de Beaune



ROLLER DANCE DU GRAND CHALON

Venez vous amuser entre amis ou en famille sur la piste de roller du Grand Chalon.

Aguerri ou novice en patins*, venez faire chauffer le dance floor lors des soirées disco !

*Rollers quad fournis





Du samedi 23 décembre au dimanche 7 janvier

Du lundi au jeudi de 10h à 20h

Les vendredis et samedis 10h à 22h

Dimanche de 10h à 20h



Bon à savoir

Les dimanches de 10h à 12h, piste réservée aux familles avec enfants de moins de 12 ans

En cas de fortes intempéries, la piste de roller pourra être amenée à fermer



Tarifs

Adulte : 5 €

Enfant de moins de 12 ans accompagné d’un adulte : 3 €

Groupe (10 personnes min.) : 4 € par personne. Inscriptions au 09 70 53 00 53

Carnet de 10 entrées par un organisme : 30 €

MINI FÊTE FORAINE

Pour le plaisir de tous, une fête foraine s’installe sur la place de Beaune, à côté du kiosque. Il y en aura pour tous les goûts : pêche aux canards, Touquet, autos-tamponneuses et pouss-pouss. Tous les jours de 14h à 19h

En partenariat avec Chérie FM, l’association En Roue Libre et Alkor Diff.





En un clin d'œil :



Mercredi 27

15h et 17h30 Théâtre Piccolo Spectacle « Mamé » par Antoine Demor, 40 min - À partir de 6 ans



Jeudi 28

14h, 15h, 16h et 17h Place de l'Hôtel-de-Ville Jouez avec le Conseil des Jeunes Accès libre - À partir de 4 ans



Vendredi 29

14h, 15h, 16h et 17h Place de l'Hôtel-de-Ville Jouez avec le Conseil des Jeunes - Accès libre - À partir de 4 ans

19h Place Saint-Vincent Spectacle de feu « Amor » par la compagnie Bilbobasso

Samedi 30

15h à 18h Place de l’Hôtel-de-Ville Balades en calèches

15h et 17h30 Théâtre Piccolo Spectacle « Un casting de rêves – Notre Dame de Paris… » par E. Lieby, A. Prost-Cossio et V.Cossio - 60 min - À partir de 7 ans

À partir de 19h Place de Beaune Soirée « Funk'n pelle à tarte avec DJ Funky Harry.

Dimanche 31

14h, 15h et 16h Place de l'Hôtel-de-Ville Ateliers manuels - Réalisation de carte de voeux - 40 min - Enfants de 3 à 11 ans

15h à 17h Place de l’Hôtel-de-Ville Balades en calèches