Pour les fêtes de fin d’année, pensez à Chopsticks Traiteur, des spécialités vietnamiennes 100% fait maison

Une cuisine savoureuse faite à partir de produits frais de saison !

Du plat au dessert, pour vos repas de fêtes ou de réveillons Minh-Trang N-guyen, la gérante de la société Chopsticks Traiteur, vous prépare des plats qui font la réputation de son établissement.

Cette commerçante non sédentaire, ne propose plus de vente au détail à son restaurant situé au 31 rue de la citadelle mais garde à cette adresse son atelier de cuisine afin de vous préparer une cuisine 100% fait maison, de qualité.

Dégustez les spécialités vietnamiennes Chopsticks Traiteur, c’est faire une étape gourmande à travers les spécialités culinaires du Vietnam.

Ainsi au menu, vous trouverez : Banh cuon, Nems, Samoussas, rouleaux de printemps … pour les entrées, Poulet citronnelle, Magret de canard laqué, Poêlée de crevette, Bœuf aux oignons, Porc caramel, pavé de saumon à la teriyaki … pour les plats,

Mais aussi riz cantonnais, nouilles sautées aux légumes, vermicelles aux fruits de mer… pour les accompagnements, Tapioca à la mangue et aux fruits de la passion, boule coco, nem, choco banane, pannacotta aux fruits rouges… pour les desserts, sans oublier les plats végétariens et les soupes.

Pour les fêtes de fin d’année, cette société vous propose son plateau apéritif (voir flyer ci-dessus)

Son buffet dinatoire, son menu végé ou la spécialité maison, la fondue viet (voir flyer ci-dessus)

Vous pouvez retrouver cette sympathique commerçante sur son stand, sur les marchés de Chalon-sur-Saône : Mercredi matin, Place de l’Hôtel de Ville (Face à l’Eglise Saint Pierre), le vendredi matin (face à l’impasse Marcilly) et le dimanche matin (62 rue aux fèvres), également le jeudi matin à Givry (Place d’armes des anciens combattants) et le samedi matin à Tournus (Place de l’Hôtel de Ville). Réservations et commandes au 06 24 53 67 62.

Pour information en 2024 cette société s’agrandira avec l’attribution d’une deuxième remorque qui sera gérée par Franck et qui couvrira les marchés de Mâcon, Chagny, Pont de Vaux et Louhans.

Publi-rédactionel