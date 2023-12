Magasin Ménager-cadeaux, Cuisine Plaisir : Le magasin référence pour l’art de la cuisine et les listes de mariage

Venez découvrir un univers afin de réussir l’art culinaire et gastronomique et faire le cadeau qui plaira à coup sûr!

Le beau magasin Ménager-Cadeaux de l’enseigne Cuisine Plaisir situé 5 rue du Pont à Chalon-sur-Saône, propose à sa clientèle toute une collection d’ustensiles de cuisine mais aussi l’art de la table et le petit électroménager…

Vous trouverez des articles et des marques de qualité reconnues afin de vous faire réussir à coup sûr l’art culinaire ;

La gérante, Marie-Claire Gandin s’emploie à privilégier le ‘Made in France’ en proposant des marques connues comme Le Creuset, Cristel, De Buyer…

Cette boutique implantée dans les rues piétonnes depuis plus de quarante ans, reste spécialisée dans les listes de mariage : Ménagères, vaisselles, verres, collection de couteaux…

Vous trouverez également un espace enfants avec de nombreux ustensiles adaptés selon l’âge.

Sur place, Marie-Claire Gandin (à droite sur la photographie), saura vous conseiller sur les meilleurs choix ou références du moment.

* Pour information, le magasin Ménagers-Cadeaux de l’enseigne Cuisine Plaisir, situé 5 rue du Pont à Chalon-sur-Saône est ouvert du mardi au samedi de 10 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 19 heures.

Pour les fêtes de fin d'année, le magasin est ouvert tous les jours jusqu'au 23 décembre du lundi au samedi de de 10 h à 12 h 30 et de 13 h30 à 19 h et les dimanches 10 et 17 décembre de 10 h à 18 heures (non stop).

(à partir du mardi 26 décembre retour des horaires normaux, voir ci-dessus *).

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B