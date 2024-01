ATTENTION - Des routes délicates ce mardi matin sur la Saône et Loire

Le verglas est au rendez-vous. La prudence est de mise sur le Chalonnais, et le Louhannais notamment

Soyez prudents à l'occasion de vos déplacements matinaux. Le service des routes et infrastructures du conseil département via info-route 71, précise que de nombreux secteurs sont qualifiés de "délicat". Les secteurs d'Autun, Le Creusot, Louhans, Chalon .. seul le Mâconnais est plus ou moins épargné.