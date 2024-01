Manifestations agricoles en Côte-d’Or : le préfet Franck Robine réglemente la circulation sur l’autoroute A6

Au regard des déclarations d’actions de blocage annoncées par la FDSEA 21 et les JA21 dès ce jeudi 25 janvier 2024 dans le département de la Côte-d’Or, d’importantes perturbations de la circulation sont à prévoir.

Dans ce contexte, compte-tenu des difficultés de circulation envisagées et afin de garantir la sécurité des usagers et des manifestants, Franck Robine, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or, réglemente la circulation sur l’autoroute A6 par arrêté préfectoral.

Par conséquent, à partir du jeudi 25 janvier 2024 dès 19h30 et jusqu’à nouvel ordre l’autoroute

A6 sera partiellement fermée en Côte-d’Or :

• Elle sera fermée dans les deux sens à partir du diffuseur Beaune Nord Saint-Nicolas (sortie 24) jusqu’à la limite nord du département, à la frontière avec l’Yonne.

• Les usagers venant de l’Yonne et souhaitant aller en direction de Lyon pourront emprunter la RD906 jusqu’à Chalon-sur-Saône

• Les usagers venant de l’Yonne et souhaitant aller en direction de Dijon pourront emprunter la RD70 par Précy-sous-Thil puis la RD905 et l’A38

Ces mesures sont susceptibles d’évoluer en fonction de la situation

Le réseau non autoroutier du département reste ouvert mais devrait être perturbé.

Pour la sécurité de tous, il est demandé aux usagers de la route de :

• consulter les informations officielles avant de s’engager sur la route via le site www.bison-fute.gouv.fr et en écoutant Autoroute Info 107.7 ;

• respecter les déviations mises en place ;

• ne pas s’engager sur une route fermée à la circulation.