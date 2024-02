Soirée des trophées de l’OMS : Les bénévoles récompensés pour leur fidélité et les sportifs pour leurs performances

La soirée comme si vous aviez été présents. Le photoreportage info-chalon.com

Jeudi 1er février, à 19 heures 30, se déroulait à la Salle Marcel Sembat à Chalon-sur-Saône, la Soirée des Trophées du Sport organisée par Thierry Thevenet, Président de l’Office Municipal du Sport assisté de Jean Luc Durand, Vice Président, de Sophie Blondeau, Secrétaire de l’O.M.S, de Sylvie Jury, Trésorière de l’O.M.S et de tous les membres de l’O.M.S.

Etaient présents à cet événement : Françoise Vaillant, Conseillère Départementale, Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, Dominique Melin, Vice-présidente au Grand Chalon en charge des Sports, Annie Lombard, Vice-présidente en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi et de l’insertion, Emmanuelle Dupuis-Pinto, Vice-présidente au Grand Chalon en charge de la culture, Olivier Grosjean, Conseiller communautaire délégué au développement des équipements sportifs, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Vincent Bergeret, Maire de Chatenoy-le-Royal, Jean-Michel Morandière, 11e adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, Véronique Avon, Conseillère Municipale déléguée à l’animation commerciale, Isabel Paulo, Conseillère Municipale déléguée aux actions en direction des jeunes Pierre Carlot, Conseiller Municipal chargée de mission délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, Fabrice Faradji, Délégué aux grands équipements sportifs et aux sports, Bruno Rochette, Conseiller Municipal, délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, de Dominique Rougeron, Conseillère Municipale déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, Christian Cuenot, Président du Comité Départemental des O.M.S 71, Daniel Rebillard, Président de l’O.M.S de Chatenoy-le Royal, André Coupat, vice-président du CDOS 71, Dominique Eynard, Présidente du Comité Départemental du fair-play 71, Claude Menella, Président du Comité Départemental de la Jeunesse, des sports et de l’engagement associatif, Christine Juillot, Vice-présidente de l’O.M.S … ainsi que de nombreux présidents de clubs, sportifs et bénévoles.

Cette soirée qui s’est déroulée devant plus de 150 personnes a été présentée d’une main de maitre par Didier Pommey. Elle récompensait tous les récipiendaires pour l’année 2023. Une fois de plus, cette cérémonie a permis de remettre une distinction non seulement aux sportifs qui se sont illustrés lors de championnats départementaux, régionaux, nationaux, internationaux voir mondiaux mais aussi aux bénévoles méritants.

Thierry Thevenet a ouvert cette remise des trophées par un discours de bienvenue adressé à tous les participants à cette soirée : « ‘Le sport c’est le dépassement de soi, le sport c’est l’école de la vie…’, ces très beaux mots prononcés par Aimé Jacquet pourraient être également la devise de tous les clubs de notre ville tellement l’esprit de compétition et les valeurs humaines sont profondément ancrés à Chalon-sur-Saône. Une nouvelle fois, cette soirée des trophées de l’O.M.S nous permet de mettre en avant la grande famille sportive chalonnaise, mais c’est aussi l’hommage que nous voulons rendre à vous tous, sportifs, dirigeant, entraineurs et bénévoles de nos clubs. Vous véhiculez chaque jour ces belles valeurs auprès de notre jeunesse, au cœur même de notre ville, sur nos terrains, dans nos stades et nos gymnases.

Votre présence si nombreuse dans cette salle nous montre une nouvelle fois que le sport fait partie intégrale de notre ADN. Oui, il y a bien à Chalon-sur-Saône, une culture sportive, et par votre engagement bénévole et vos résultats sportifs vous faites vivre cela au sein même de nos clubs. Au-delà même des performances de nos sportifs et elles sont nombreuses comme démontre cette soirée, ce sont les valeurs du sport, de la citoyenneté, de l’engagement collectif au service de l’intérêt général qui caractérisent le monde sportif chalonnais. Il n’existe pas de weekend sans que rien ne se passe sur les terrains, dans les gymnases, dans les bassins et autres lieux d’activités, sans qu’il n’y ait une rencontre sportive à l’extérieur du département où l’on apprend, le lundi matin, que des sportifs chalonnais se sont illustrés lors d’une manifestation sportive de tous niveaux qu’elle puisse être.

Que vous soyez athlètes de haut niveau, sportifs amateurs, ou pratiquants loisir, vous pouvez être fiers de vos efforts, fiers de vos résultats, fiers de la façon dont vous véhiculé l’esprit sportif, fiers de la manière avec laquelle vous portez les couleurs de votre club, de votre ville et de notre agglomération. Au travers de nos associations, le sport est un moyen unique de rassembler tout le monde, sans aucune distinction, restriction voire appartenance spéciales, c’est pour cela que nous devons encourager du mieux possible la pratique sportive à tous les niveaux. Nous allons ce soir, récompenser certains sportifs de nos clubs, les choix effectués par la commission sport de l’O.M.S furent difficiles tant les dossiers présentés étaient nombreux, plus de 120 candidats ont été proposés par les clubs pour les différents trophées. Mais il a fallu faire un choix et cela ne fut pas facile.

Bien évidemment, il y aura des déçus, mais sachez bien que vous avez tous marqué le sport chalonnais, l’essentiel n’est-il pas celui de participer ? Encore une fois, félicitations à tous les sportifs et clubs chalonnais pour l’ensemble de vos résultats. Avant de conclure mon propos et de lancer cette belle soirée, permettez-moi une nouvelle fois de vous féliciter et de vous renouveler mes félicitations pour vos engagements bénévoles au sein de vos clubs respectifs […]

Comme nous le faisons désormais lors de chaque soirée des trophées de l’O.M.S, la soirée débutera par un hommage aux amis sportifs nous ayant quittés au cours de l’année dernière, sincères pensées à eux, à leurs clubs et à leurs proches. En cette année Olympique, permettez-moi, il est encore temps, de formuler des vœux de réussite totale pour le Sport Français et au-delà pour le sport chalonnais. Que ces jeux nous permettent la reconnaissance de nos sportifs et au-delà de tous nos bénévoles.

Bonne soirée à vous et vive la sport à Chalon ! ».

La soirée commençait par un hommage aux amis sportifs disparus au cours des deux années passées.

S’en suivait la présentation par le parrain de la soirée : Cédric Fèvre du tir sportif,

Puis les remises des récompenses aux récipiendaires

Trophée école de Sport : Yacht Club Chalon/Saône

Trophée individuel femme (Bourgogne) : Lily Pigeat du tennis club chalonnais

Trophée individuel homme (Bourgogne): Kewan Erthin, union gymnique chalonnaise

Trophée équipe (Bourgogne) : Equipe M 19, rugby tango chalonnais

‘Pause musicale avec les Rock Cheerleaders’

Trophée individuel femme (France) : Zoé Moreau, Aviron de Chalon-sur-Saône

Trophée individuel homme (France) : Christophe Girardin, judo club chalonnais

Trophée équipe (France) : Equipe de basket fauteuil, Elan chalon association,

Allocution de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon,

Allocution de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône,

Trophée individuel femme (Espoirs): Océane Soret, entente chalonnaise athlétisme (excusée mais représentée),

Trophée individuel homme (Espoirs) : Oscar Travaillot, ski club chalonnais,

Trophée individuel homme (international) : Ethan Chouraqui cercle de l'aviron chalonnais,



Trophée femme (dirigeants) : Clothilde Allegre, tennis club chalonnais,

Trophée homme (dirigeants) : James Mercier, billard club chalonnais,

Trophée CDOMS : Zoé Hilda, AS golf public de Chalon-sur-Saône,

Pause musicale et récompense à l’association sportive Synergy’ Fit,

Trophée femme (bénévoles) : Anne Laure Thomas, Chalon-sur-Saône badminton,

Trophée homme (bénévoles : Laurent Jouvenceaux, AS karting chalon,

Coup de cœur du président :



Manifestation : La Chalonnaise, Grand Chalon Athlétisme,

Equipe : Karathaï

Bénévole : Jean Pierre Favero, Cap au Large

Prix du bénévolat du Comité Directeur de l’O.M.S (hors présence du président) : Fabienne Thevenet

La soirée se terminait par le pot de l'amitié

