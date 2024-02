ZONE CALIFORNIE - Des travaux et des perturbations en perspective

Commune de SAINT-REMY

Création d’une interconnexion entre les réseaux d’eau potable de Chalon sur Saône et Saint-Rémy



Dans le cadre de son action pour entretenir et améliorer le réseau d’eau potable, Le Grand Chalon engage des travaux d’extension de réseau sur 540 ml, et des travaux de renouvellement de réseau sur 220 ml situé route de Lyon RD906 (entre les ronds- points Californie et Charles Dodille), à SAINT-REMY

Cela représente pour la collectivité un investissement de 397 000 € TTC au service du cadre de vie des usagers.

Les travaux vont débuter le 12 février 2024 pour une durée de 3 mois, soit jusqu’à fin avril 2024, sous réserve d’aléas. La circulation sera adaptée selon l’avancement des travaux. Une déviation sera mise en place du 12 février au 22 mars (voir plan ci-joint). L’accès aux commerces sera maintenu tout le long du chantier.

Le Grand Chalon, conscient de la gêne occasionnée, conduira les travaux dans les meilleurs délais. Pour permettre au personnel des entreprises de travailler en toute sécurité, il est demandé aux usagers de respecter la signalisation temporaire

La Direction de l’Eau et de l’Assainissement reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au 03 85 43 78 09.