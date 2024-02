Lili Janicot et Manon Gilot ont défendu fièrement les couleurs du Full Combat Academy

Retour triomphant des Championnats de France de Kick Light qui ont eu lieu le 17 et 18 février à la Salle Omnisport à Saint-Étienne (Loire) pour les deux représentantes du club Chalonnais. Plus de détails avec Info Chalon.

«Lili et Manon, vous êtes bien plus que des visages d'anges, vous êtes des guerrières !»

C'est par ses mots qu'Atef Ammari, le président du Full Combat Academy, a tenu à féliciter les dignes représentantes du club qui se sont particulièrement illustrées aux Championnats de France de Kick Light qui ont eu lieu le 17 et 18 février à la Salle Omnisport à Saint-Étienne (Loire).

8 combattantes étaient qualifiées dans la même catégorie de Lili Janicot, à savoir celle des moins de 50 kg. Samedi à 15 heures 30, la Chalonnaise était opposée en quart de finale à Elina Plassard.

Les spectateurs ont pu assister à un combat époustouflant. Dans le sens où Lili et Elina ont échangé des coups à répétition pendant les 3 rounds et que la règle des deux minutes par round n'a pas empêché les deux jeunes boxeuses de bâtir une stratégie et un plan de boxe.

Lili Janicot est déclarée victorieuse, gagnant ainsi sa place dans le cercle très fermé des demi-finalistes.

«C'était palpitant, jamais on n'a eu le temps de reprendre son souffle. Les deux athlètes l'ont souligné après leur combat acharné», commente le président du Full Combat Academy.

La demi-finale qui opposait Lili Janicot à Maud Huad a eu lieu dimanche vers 10 heures.

Les deux boxeuses avaient comme un contentieux à régler puisqu'une place en finale était à la clé. Lili s'est montrée rapide au premier round, montrant sa vitesse fulgurante avec des coups de pied et des coups-de-poing vifs pour contrer son adversaire. Maud était plus puissante, Lili enchaînait intelligemment en essayant de tenir son adversaire à distance. Maud commençait à imposer sa puissance et mettait un gros pressing sur Lili. La puissance de Maud se faisait ressentir au fil des rounds et lui donnait l'avantage d'autant que Lili paraissait moins rapide sur la fin de combat.

Maud Huad est déclarée victorieuse.

Quant à la jeune Chalonnaise, inconsolable en dépit des mots de réconfort de son coach et de son excellent parcours qui s'achevait brutalement à la dernière marche, a fondu en larmes.

L'occasion pour Atef d'adresser ses quelque mots d'encouragement à sa protégée : «Lili, ta détermination et ton talent t'ont permis de briller sur le tatami et de t'illustrer parmi les meilleures. Même si le résultat n'était pas celui espéré, tu peux être fière de ton parcours remarquable. Je suis impressionné par ta détermination et ton dévouement. Reste concentrée, persévère et n'oublie jamais la force qui brûle en toi».

Lili Janicot termine avec une jolie médaille de bronze.

11 combattantes étaient qualifiées dans la catégorie des moins de 55 kg, celle de Manon Gilot.

Une Manon Gilot qui s'est révélée hallucinante lors de ces championnats. Le huitième de finale qui opposait la Chalonnaise à Émilie Adinami a eu lieu samedi à 10 heures 30.

Manon est vite rentrée dans son combat, frappant les jambes et le corps de son adversaire avec des attaques incessantes alternant coups de pieds et coups-de-poing. Le combat était principalement à sens unique en faveur de la boxeuse du Full Combat Academy. Manon déchargeait combinaison après combinaison sur une Émilie qui résistait tout de même à la rafale de coups.

C'est donc tout logiquement que Manon Gilot a été déclarée victorieuse, se dirigeant de la plus belle des manières en quart de finale.

Le quart de finale qui opposait la Chalonnaise à Rania Hiad a eu lieu samedi à 18 heures 30. Une adversaire qui a de qui tenir puisque son frère, Lahoucine Hiad, est actuellement champion de France des moins de 81 kg en kick-boxing, et son père a été champion d'Europe en Full contact.

Un combat dans une ambiance de feu.

Pendant les 3 rounds, c'est une Manon tout en confiance qui n'a cessé d'attaquer et de mettre une pression constante sur Rania qui répliquait avec une belle maitrîse technique. La vaillante Chalonnaise impressionne par sa marche en avant pour essayer de maintenir la fougue et de neutraliser la tactique de son adversaire. Un engagement total à couper le souffle des deux côtés, tant Manon et Rania ont fait un superbe combat avec de beaux gestes techniques.

Au final, parce qu'il fallait en choisir une, c'est finalement Rania qui a été déclarée victorieuse. Il y a certainement quelque chose d'injuste pour Manon dans cette décision mais nous devons respecter la décision des juges.

Le coach Atef Ammari avait également quelques mots à adresser à son autre protégée : «Manon, tu t'es battue avec une grande force, détermination et courage, comme une lionne. Ta bravoure est inspirante. Rappelle-toi toujours que tu es capable de réaliser de grandes choses. Alors vas-y et montre à tous de quoi tu es capable !».

«La déception d'un combat perdu est comme un poids écrasant sur les épaules, un mélange d'émotions intenses. C'est sentir le goût amer de l'échec malgré tous les efforts déployés. Le désarroi de ne pas avoir été à la hauteur de ses attentes et celles des autres. C’est aussi la douleur physique des coups encaissés, mêlée à celle, plus profonde, de la défaite», nous explique le coach, «un immense merci a tous ceux qui nous ont soutenus tout au long des Championnats de France via les réseaux sociaux. Vos encouragements ont été notre force et notre motivation. Chaque message a porté et a permis à Lili et Manon de donner le meilleur d'elles-mêmes sur le tatami».

Puis s'adressant à nouveau aux deux médaillées, en guise de conclusion : «Lili, Manon, peu importe les résultats, votre détermination, votre courage et votre passion pour ce sport sont une source d'inspiration pour nous tous. Vous avez montré un niveau de compétition exceptionnel et avez défendu vos couleurs avec fierté sur le tatami. Vous êtes des championnes a nos yeux et nous sommes fiers de vous».

(Photos gracieusement fournies par Atef Ammari)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati