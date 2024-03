AUTOROUTE A6 : Un camion citerne se couche entre Chalon sur Saône et Beaune, la circulation est bloquée

L’alerte a été donnée à 17h23, ce mardi 26 mars : Un camion citerne venait de se coucher, sur l’Autoroute A6, au niveau de la Loyère, entre Chalon sur Saône et Beaune, alors qu’il circulait en direction de Paris.

Plus d’une quarantaine de pompiers ont été mobilisés, compte tenu des risques. A 18h20, on ne savait pas encore si la citerne était chargée et le cas échéant ce qu’elle contient. Le chauffeur routier a été légèrement blessé. Il a été secouru, pris en charge et transporté à l’Hôpital.

La circulation est complètement coupée en direction de Beaune et un important bouchon, sur plus d’une dizaine de kilomètres s’est formé. Il est conseillé aux usagers de sortir à Tournus, avant de se retrouver bloqué en arrivant sur l’agglomération chalonnaise.

A.B.

(Photo capture d’écran au niveau de Chalon sur Saône)