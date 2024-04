L'OPAC Saône-et-Loire et son agence de Chalon-sur-Saône soutiennent les Restos du Cœur grâce à son partenariat avec Papernest.

Ce 5 avril, l'OPAC Saône-et-Loire a remis un don d'une valeur de 1 670€ aux Restos du Cœur de Chalon-sur-Saône. En effet, l’entreprise, dont son ADN est la Responsabilité Sociale et Sociétale, a signé un partenariat fin 2022 avec Papernest. Cette collaboration a permis d’apporter un nouveau service à nos locataires tout en collectant des fonds pour une association caritative.

Papernest est spécialisé dans la comparaison d'offres de fournisseurs (d’énergie, de téléphonie, d’assurance habitation...) et dans la simplification des démarches administratives attenantes. Nos locataires et futurs locataires qui l’ont souhaité, ont donc pu bénéficier gratuitement de cette solution afin de souscrire leurs contrats en toute clairvoyance et trouver le meilleur rapport qualité/prix selon leur mode de vie.

Toute mise en relation (entre Papernest et un locataire) initiée par un collaborateur de l’OPAC Saône-et-Loire a alimenté une cagnotte.

Les six agences de l’OPAC Saône-et-Loire (Autun, Le Creusot, Mâcon, Montceau-les-Mines, Paray- le-Monial et Chalon-sur-Saône) disposaient de leur propre cagnotte à destination de l’association caritative de leur choix.

Les collaborateurs de l'agence chalonnaise ont décidé de soutenir Les Restos du cœur de Chalon-sur-Saône.

Pour Lionel Duparay, Président de l’OPAC Saône-et-Loire : « Aujourd’hui notre réflexion dépasse l’axe patrimonial et, plus que jamais, la dimension sociale de notre métier de bailleur est au cœur de nos engagements. C'est une satisfaction pour l’OPAC Saône-et-Loire et ses collaborateurs de soutenir des associations caritatives locales qui, chaque jour, viennent en aide à ceux qui sont dans le besoin. »