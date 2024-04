La collecte Mon Sang Pour Les Autres revient à Chalon vendredi et samedi à la Banque de France - ENCORE DES CRENEAUX DE DISPONIBLE

C'est dans un lieu inhabituel que la grande collecte de sang initiée par les rotary-clubs Chalon Bourgogne-Niépce et Chalon Saint-Vincent, l’Amicale pour le don de sang bénévole de Chalon et l’EFS (Etablissement Français du Sang) se déroulera VENDREDI et SAMEDI.

Oui notez-bien le lieu... les locaux de l'ancienne Banque de France.. rue de la Banque à Chalon et les jours ! Vendredi et samedi ! Compte-tenu du changement de configuration pour plus de conforts pour les équipes, l'opération Mon sang pour les Autres se déroule sur deux jours. Gilles Platret, a rappelé la mobilisation de la ville de Chalon derrière la cause, dès le début de l'opération à Chalon sur Saône, insistant sur l'importance du don de sang dans le vivre-ensemble.

Sachez qu’en une heure vous pouvez sauver trois vies, que la durée d’existence des produits sanguins est limitée (42 jours pour les globules rouges).

Avec les vacances qui se profilent, puis le mois de mai en perspective, les stocks de sang en région Bourgogne-Franche Comté sont particulièrement bas. De là, toute l'importance de mobiliser toutes les énergies au profit de la collecte, ont rappelé en choeur les bénévoles des Rotary-clubs Chalon Bourgogne-Niépce et Chalon Saint-Vincent ainsi que l’Amicale pour le don de sang bénévole de Chalon et l’EFS (Etablissement Français du Sang).

Si vous souhaitez donner tout en ne perdant pas trop de temps, il est vivement recommandé de réserver l'un des créneaux proposés ici via le portail de l'EFS. Comptez moins d'une heure et votre don permettra de sauver 3 vies ! Toujours important de mettre votre don en lien avec les vies sauvées, histoire d'insister sur ce petit geste totalement anodin et fort en conséquences.

Côté ambition, les organisateurs attendent 230 dons sur les deux journées ! A vous de passer le mot et de mobiliser autour de vous.

Pour rappel, vous devez avoir entre 18 et 70 ans, peser au moins 50 kg, se sentir en forme et être muni d’une pièce d’identité. Il est conseillé, avant de venir à la collecte, de faire le test d’éligibilité , afin d’écarter les contre-indications les plus courantes (opération, tatouage, dentiste...), qui sont souvent temporaires et nécessitent juste de reporter le rendez-vous.

Allez rendez-vous à la BANQUE DE FRANCE ... VENDREDI de 09h à 17h30 et le SAMEDI de de 10h à 15h.

RESERVEZ VOTRE CRENEAU