Une matinée solidaire le 26 Mai à Givry avec l’association du Rêve de Marie DREAM

Le 26 mai 2024, Didier et Alexis Garopin prendront le départ à Givry pour un parcours de 2000 km à vélo pour rejoindre Olympie. Un beau défi que se sont lancés un père et son fils pour sensibiliser sur les cancers pédiatriques.

À cette occasion, l’association vous propose 2 randonnées pédestres

En effet, vous pourrez redécouvrir la randonnée de 6 km et sa fameuse chasse aux trésors mais également une petite boucle pédestre de 3 km ouverte à tous.

Tous les bénéfices seront dédiés aux enfants atteints de cancer.

Lieu : Parc Oppenheim de Givry Programme de la matinée :

9h30 Echauffement pour tout le monde orchestré par Dana Vaïtiligom, marraine de l’association

9h45 Départ de Didier et Alexis en vélo. Vous pourrez les accompagner sur quelques kms, 10, 20 voire plus...

10h00 Départ pour une randonnée pédestre de 6 km avec sa chasse aux trésors pour les enfants

10h15 Départ pour une petite boucle pédestre de 3 km

Tarif unique: 5 € et gratuit pour tous les moins de 10 ans

Un T-shirt sera offert aux enfants en fonction du stock disponible Boisson et petit ravitaillement à l'arrivée

Maquillage au départ et un cadeau pour tous les enfants présents

Vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place grâce à au club de Foot de Givry/Saint Désert, n’oubliez-pas de réserver votre burger/frites en vous inscrivant si vous le désirez.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 24 Mai, alors n'hésitez pas à les rejoindre pour une matinée solidaire où la bonne humeur sera le mot d'ordre.

Dress code : T-shirt bleu, mais rien d’obligatoire

IMPORTANT : Venez chercher votre dossard le samedi 25 Mai de 14h00 à 17h00 à la salle des fêtes de Givry. Vous pourrez également vous inscrire sur place.

INSCRIPTIONS également le dimanche matin de 8h00 à 9h30 au parc Oppenheim

C’est lorsqu’un Rêve est partagé qu’il commence à devenir Réalité, alors venez passer quelques heures pour réaliser le rêve de Marie : « Que chaque enfant, que chaque adolescent puisse guérir »

ENSEMBLE TOUT DEVIENT POSSIBLE

Renseignements et inscriptions possibles sur le site : www.le-reve-de-marie-dream.fr