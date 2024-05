Une nouvelle soirée sous les orages en Saône et Loire

Les prévisions de Météo France ne sont pas au beau fixe pour la Saône et Loire et une grande partie de la région Bourgogne-Franche Comté. De nouveaux épisodes orageux et une activité très électrique sont annoncées pour la fin de journée et soirée sur l'ensemble du département. Il est vivement recommandé de ranger ce qui peut l'être. Une activité orageuse qui sera valable également pour l'après-midi de jeudi.