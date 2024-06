ORAGES - La Saône et Loire passe à l'orange

La situation se complique pour un grand quart Est du territoire métropolitain dont la Saône et Loire et la Côte d'Or.

Météo France vient de placer la Saône et Loire en vigilance orange toute la journée.

Dans un premier temps, de forts orages concernent en fin de nuit les régions des Landes au Poitou. Ils sont principalement accompagnés de fortes pluies, et localement de grêle. Les cumuls de pluie sur quelques heures peuvent atteindre les 50 à 80mm.

Puis, une seconde salve va circuler du sud-ouest vers le nord-est du pays en cours d'après-midi/soirée. Les orages seront plus violents sur un grand 1/4 nord-est du pays, avec possibilité de cumuls de pluie de 50 à 80 mm en peu de temps, de très fortes rafales de vent (localement 100 km/h voire plus) et de la grosse grêle.