Le Ministre de l'Agriculteur Marc Fesneau, ce vendredi, en Saône et Loire

Communiqué de presse

Dans le cadre de la campagne de vaccination contre la fièvre catarrhale ovine, Marc FESNEAU, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, se rendra ce vendredi en Saône-et-Loire dans une exploitation ovine.

Face à l'apparition d'un nouveau type de fièvre catarrhale (BTV3) dont les premiers cas, dans le nord de l'Union européenne, sont apparus fin 2023 et sans attendre les premiers foyers confirmés en France début août, les autorités françaises ont anticipé des mesures de prévention.

Dès l'homologation du vaccin le 5 juillet, une vaste commande de vaccins a été passée par l'Etat, afin de lancer une campagne de vaccination ciblée et volontaire dès le 12 août. Cette campagne, qui se poursuivra jusqu'au 31 décembre 2024, est prise en charge entièrement par l'État dans 6 régions, pour mettre à disposition des éleveurs, avec l'aide des vétérinaires, 6 400 000 doses de vaccin.

Avec l'accélération du rythme des vaccinations et la prise en charge par l'État de la vaccination des bovins et ovins dans une large zone, de nombreux éleveurs choisissent désormais de vacciner préventivement, y compris en dehors des zones réglementées.

Marc FESNEAU se rendra à Flagy dans une exploitation d'élevage ovin afin d'échanger avec les organisations professionnelles agricoles, les syndicats vétérinaires, les services de l'État et les élus locaux, ce vendredi.