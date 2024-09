N’oubliez pas d’inscrire à votre agenda les dates de la première grande Foire aux plantes et couleurs d’automne dans le parc du prestigieux château de la Loyère en Saône-et-Loire.

Les 21 et 22 septembre

Idéalement située à 10 min au nord de Chalon-sur-Saône, à 15 min de Beaune, 45 min de Dijon, de Mâcon, du Creusot, à 1h de Bourg-en-Bresse, de Lons- le-Saunier et de Besançon, cette foire aux plantes permettra à de nombreux amateurs et passionnés de venir découvrir les plantes à une saison propice au jardinage et aux plantations.

Petits producteurs, collectionneurs, passionnés des plantes, associations... Tous les professionnels et amoureux du végétal vous donnent rendez-vous pour échanger sur les plantes et le jardin !

À l’occasion des Journées du Patrimoine, vous pourrez également découvrir le château de la Loyère, propriété de la Ville de Chalon-sur-Saône construite en 1845 et flâner dans son parc arboré de 8,5 hectares.

Entrée : 3 € - Pass 2 jours : 5 €

Gratuit pour les moins de 16 ans

06 77 68 59 37 - mail : [email protected]

Buvette et

petite restauration

Tout au long des deux jours, un snack sera ouvert sur place pour pouvoir profiter de frites, sandwiches, hot-dogs, crêpes, gaufres, boissons fraîches, café...