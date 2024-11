Mona Lou, violoncelliste renommée et technicienne accordeur de pianos

Quand la musique est en vous dès votre plus jeune âge, rien ne peut l’empêcher de la servir surtout si vous êtes doués. C’est sans aucun doute ce que l’on ressent lorsque l’on va à la rencontre de Mona Lou.

Cette musicienne née a commencé par jouer du violon dès l’âge de 7 ans, dans sa Bretagne natale du coté de Vitré, un peu contre sa volonté car elle aurait aimé jouer du piano comme son frère. « Jusqu’au jour ou le violoncelle m’est tombé dans les mains et cela a été une révélation, tout en ayant le piano dans ma tête. » précise Mona Lou.

Du conservatoire de Paris à la Bourgogne

Décision est alors prise de partir à Paris pour y faire ses études musicales au Conservatoire et d’intégrer des orchestres de musique de Chambre. Des concerts à Paris, en Région Parisienne ou en Bourgogne. Elle rencontre Gérard Parmentier, musicien de renom et pianiste avec qui elle partage désormais sa vie : « Cette région ma séduite et nous sommes venus nous installés définitivement en Cote d’Or » ajoute-elle.

Ils créent une association musicale « Tamaris 21 » afin d’assurer la promotion de la musique classique, dans tout ses états et dans tout lieux.

Arrive la période de la crise liée au Covid et l’association voit ses concerts pour le plus grand nombre annulé : « Nous avons passé deux années très compliquées professionnellement ce qui m’a permis de méditer sur le fait d’être tributaire des concerts pour exister. »

Une nouvelle orientation

Forte de 20 ans d’enseignement, Mona Lou a envie de vivre autre chose tout en ne laissant pas tomber sa raison d’être, la Musique. « J’ai beaucoup réfléchi à ce que je pourrais faire. Puis s’est révélé en moi ce métier qui est en rapport avec la musique et qui demande également beaucoup de travail, de minutie, du travail manuel, des réflexions sur le façon d’améliorer un objet musical. J’ai repensé à mon enfance et à cette femme qui venait accorder le piano familial dans le salon, un vieux piano droit.

Mon père nous demandait de quitter la pièce et de faire silence. Je montais dans ma chambre située juste au dessus du piano et là j’adorais écouter l’accordage. Je m’amusais même à me dire, cette note là je la mettrais plus haut ou plus bas. Des fois je me cachais pour voir les mouvements que faisait cette femme pour accorder. »

Vers une formation très spécialisée

C’est aussi cette vision du passé qui a lancé Mona Lou sur ce nouveau chemin depuis quelques mois. Elle prend alors la décision se former au métier de « technicienne accordeur de piano » se plait-elle à dire.

Après de longues périodes liées aux démarches administratives, à des concours, des demandes d’entretiens, car c’est un métier ou il y a peu d’élus, Mona Lou est admise dans une école spécialisée au Mans dans la Sarthe, la seule en France voir en Europe qui n’admet que 12 élèves par promotion. L’Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique ( ITEMM) forme, entre autres, les techniciens accordeurs.

« Avec mon passé de violoncelliste je pensais avoir des facilités, mais les quinze premiers jours ont été terribles. Avec mon cerveau commandé pour le violoncelle, il a fallu le déconnecter pour me permettre d’écouter l’accord d’un piano qui n’a rien à voir. Il faut accorder 88 touches de façon à ce qu’elles soient harmonieuses sachant que par nature un piano sonne faux. Il faut apprendre à tempérer d’ou l’expression « Tempérament » pour dire que le piano sonne juste, c'est une autre démarche que d’accorder un violoncelle car tout l’Art est dans la façon d’écouter. Toute la technique du métier est dans l’écoute et le fait d’être musicien professionnelle m’a beaucoup aidé par la suite. »

Mona Lou est convaincue que ce nouveau métier n’est pas essentiellement une reconversion mais la continuité de sa vie et elle semble heureuse et épanouie : « J’ai trouvé quelque chose qui me permet de continuer ma vie de musicienne. »

Disponible, mobile et spécialisée

Diplôme en poche, Mona Lou est donc disponible pour accorder un piano chez des particuliers, dans des écoles de musique, conservatoires, chorales, ou lors des concerts et ce sur un vaste territoire même au-delà de la Bourgogne Franche Comté.

Elle a ajouté une autre corde à son arc de par une formation effectuée à Vienne en Autriche ou, durant deux mois elle a travaillé sur des pianos modernes ou encore des pianos forte, ce piano historique du 18e siècle : « J’ai eu la chance de pouvoir travailler lors de concerts ou opéra de Mozart en accordant le piano forte, c’est une expérience exceptionnelle. »

On sent beaucoup de sagesse, de force et de beauté dans l’expression de Mona Lou, on le savait en l’écoutant avec son violoncelle et aujourd’hui cela se confirme avec ce nouveau métier qui s’accorde bien avec sa vie.

Mona Lou est très mobile et elle se déplace ou la demande se fait sentir. Il suffit de la contacter, elle peut même trouver la pièce rare à remplacer et ceci n’est pas toujours évident.

JC Reynaud



Pour contacter Mona Lou

Mona Pianos

06 20 12 10 88

monapianos.fr

ou

tamaris21.fr