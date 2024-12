Le Marché de Noël de Chatenoy le Royal a bien lieu ce week-end des 7 et 8 décembre 2024

Contrairement à ce qui pourrait se dire ou s’entendre ici ou là, le 24e Marché de Noël de Chatenoy le Royal a bien lieu ce samedi 27 décembre de 10h à 19h et le lendemain dimanche 8 décembre 2024 de 10h à 18h.

Un Marché qui se déroule toujours à l’intérieur et ce depuis 24 ans. C’est en effet la salle des fêtes de Chatenoy le Royal, avenue Maurice Ravel qui accueille les 42 exposants sélectionnés par Françoise Reynaud, cheville ouvrière depuis le mois d’avril pour que ce Marché sorte des chemins battus en accueillant uniquement des créateurs originaux et des producteurs du terroir. Un choix volontaire pour présenter si possible un seul créateur dans un style de bonne qualité ou pour les produits issus de producteurs locaux. Une excellente façon de pouvoir faire ses achats pour les fêtes de fin d’année ou pour passer éventuellement des commandes.

Si ce Marché est encore cette année sous l’égide du Comité de Jumelage à la recherche d’un nouveau président, il appartient au Tir Sportif de Chatenoy le Royal de gérer le coté buvette et petite restauration.

La salle des fêtes chauffées vous attend dès demain samedi 7 décembre à partir de 10h sachant que l’inauguration officielle a lieu à 12h.

Le Père Noël est attendu sur les deux jours, sans doute samedi aux alentours de 16h a-t-il fait savoir aux organisateurs, mais aussi dimanche entre 15h et 16h en fonction des possibles perturbations climatiques. Il y a même des surprises pour les enfants !

