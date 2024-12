Plus de reine pour le comité de bienfaisance des quartiers Boucicaut-Colombière-Verrerie-Champ Fleuri

«Par deux fois, elle a manqué à ses engagements d'assiduité. Une première fois au repas du 1er décembre et une autre fois, lors de la présentation des reines de comités. La coupe est pleine donc stop !»

C'est à un Michel Duployer, d'habitude si jovial, bien excédé que nous faisons face.

Déçu par l'absentéisme de Sofia Broutin, qui représensentait pourtant les quatre quartiers, le président du Comité de bienfaisance, n'a pas eu d'autres choix que lui retirer son écharpe.

«Très déçu et contre nos accords à cette réunion où participait mon épouse Madame Françoise Duployer pour les explications, questions, réponses, pour signer le contrat engagement de l'Union des comités de quartiers et ceux du Comité des Fêtes», précise Michel Duployer.

«Elle nous avait dit "Je travaille, mais pas de soucis, je m'arrangerai". La réalité est toute autre... Je suis plusieurs fois tombé sur sa messagerie. De plus, elle devait venir le samedi 30 Novembre 2024, aider à la mise en place des tables, couverts etc. pour le repas des anciens et participer au repas le dimanche pour nous aider dans le service. Après envoyé un SMS, la réponse était terrible : "Je suis à Paris et je pensais que le repas c'était le 30 Décembre 2024"... Sachant que c'est un lundi, et que tous nos repas se font le dimanche», poursuit ce dernier.

«Pour la présentation des reines au Comité des Fêtes le lundi 2 Décembre 2024, elle était là encore une fois absente, après plusieurs SMS et appels téléphoniques sans succès. Ou pour seule réponse : "Je travaille, je finis à 20 heures". Nous avons attendu jusqu'à plus de 21 heures et toujours pas là, même pas un appel téléphonique ou un SMS. J'ai eu honte, toutes les reines étaient présentes. C'est la première fois depuis des années que je me retrouve dans une telle situation», ajoute le président du Comité de bienfaisance des quartiers Boucicaut-Colombière-Verrerie-Champ Fleuri, «Réponse de sa part : "Je n'ai pas eu la convocation" Bizarre, toutes les filles et tous les présidents des quartiers ont reçu ce mail envoyé par le Comité des fêtes. Un mail envoyé le 20 novembre 2024 à 11 heures 25. Elle était deuxième sur la liste. Et cerise sur le gâteau, le dernier mail du 3 Décembre 2024 à 17 heures 52, "Concernant les jours où on a rendez-vous en semaine vu que je travaille est-ce que cela est justifié ???". Voilà une extraordinaire contestation de l'organisation de cette élection, qui se déroule comme cela depuis X années sans que quiconque n'émette une telle réflexion».

«Conclusion : nos chemins se sont croisés, avec des mensonges, de la désinvolture et de l'impolitesse de sa part, sans donner un simple appel téléphonique pour s'excuser. Ce qui aurait été la moindre des choses. J'aurai compris la problématique... Point le plus important, lorsqu'on signe un contrat, qu'on s'engage, il faut respecter ses engagements»

Par conséquent, Sofia Broutin n'est plus reine des quartiers Boucicaut-Colombière-Verrerie-Champ Fleuri. Elle ne pourra donc pas concourir au titre de reine du Carnaval de Chalon 2025.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati