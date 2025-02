Bienvenue à la première édition du Forum ProSport & Business à Chalon sur Saône

Aavec Formapi Chalon et ELAN 360 la 1ère édition du Forum ProSport & Business est annoncéee , un rendez-vous unique dédié aux Métiers du Sport et de la Vente. Ce forum se tiendra en parallèle du Forum de l'Emploi du Grand Chalon, jeudi 27 mars de 9h à 17h dans les Salons du Colisée.

Voici les différentes informations :

Côté entreprise/association :

Ce Forum est l’occasion idéale pour créer des passerelles entre clubs, entreprises, étudiants et acteurs de la formation. Un moment privilégié pour :

Rencontrer des entreprises et des recruteurs du secteur

Valoriser votre entreprise avec un stand dédié

Renforcer votre image auprès d’un public passionné

Tarif participation + stand : 200€ TTC



Plus d'informations : [email protected] , [email protected] , [email protected]



Inscription : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8wt-CjznF9DdzCScp3vdOFOUbCOeNX1elCF5nd8TtheAmBg/viewform

Côté étudiants/demandeurs d’emploi :

Vous êtes étudiant(e) ou en recherche d’emploi ? Passionné(e) par le sport et/ou la vente ? Ne manquez pas cette opportunité unique !

Ce forum est fait pour vous, venez :

Rencontrer des recruteurs et des entreprises qui recrutent dans le sport et la vente

Découvrir des opportunités d’emploi, de stage ou d’alternance

Échanger avec des professionnels et élargir votre réseau

Que vous soyez en pleine recherche d’opportunités ou simplement curieux d’en savoir plus sur ces secteurs, c’est le rendez-vous à ne pas manquer !

Entrée gratuite pour les étudiants et demandeurs d’emploi !

Inscrivez-vous dès maintenant et donnez un coup d’accélérateur à votre avenir professionnel : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRmxvH6mOWJtkwGAT7ib-j4ODcaMUyAkpD2vvBv9szikJ9QA/viewform