La boulangerie ANGE recrute à Chalon-sur-Saône !

Une nouvelle enseigne, située au 1, rue René Cassin, qui proposera du bon pain et des bons prix, avec du bon sens, tout au long de l’année. Les franchisés, Loïc Dubois et Romain Mongin, sont actuellement à la recherche des meilleurs profils pour se lancer dans cette aventure.

14 postes à pourvoir dans la boulangerie de Chalon-sur-Saône

En tout, 14 postes restent à pourvoir :

— 4 postes en boulangerie ;

— 4 postes en préparation ; et

— 6 postes en vente.

Avis aux intéressé.es, deux sessions de recrutement se dérouleront dans les locaux France Travail de Chalon-sur-Saône Centre (27, avenue Georges Pompidou) :

Session spéciale préparateurs.trices et boulangers.ères : le 4 mars (9 h à 12 et 13 h 30 à 16 h)

Session spéciale vendeurs.ses : le 5 mars (9 h à 12 et 13 h 30 à 16 h)

Pour toutes informations complémentaires :

— Sollicitez directement les franchisés sur ce mail : [email protected]

— Ou postuliez sur la page recrutement ANGE : https://recrutement.boulangerie-ange.fr/emplois/

385 m2 au service des Chalonnais.es

La nouvelle boulangerie ANGE de Chalon-sur-Saône disposera, sur 385 m2, d’un espace de restauration moderne et chaleureux et d’un laboratoire ouvert. Elle proposera une fabrication des pains tout au long de la journée, offrant à sa clientèle de gourmands produits réalisés sur place dans la boulangerie : pains, pizzas, salades, sandwichs, tartes et boissons chaudes.

À propos de ANGE

Créé en Provence par François Bultel et ses deux associés Patricia Gaffet et Patrice Guillois, ANGE a choisi de bousculer les codes en capitalisant sur un concept modernisé de boulangerie, café et restauration rapide à la française. Portée par ses 180 franchisés, leurs 6 000 collaborateurs au travers des 275 boulangeries en France, l’entreprise née en 2008 capitalise sur ses équipes et la transmission du savoir-faire boulanger.

Un vrai succès à la française pour le réseau ANGE : chaque jour, dans chaque boulangerie, 800 clients sont accueillis et 1 500 baguettes vendues en moyenne.

