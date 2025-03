On vous avez prévenu... l'hiver n'a pas encore prononcé son dernier mot en Saône et Loire !

Espérons que vous avez fait le plein de vitamine C après ces quelques jours ensoleillés et de températures au-dessus de la normale ! L'hiver fait son retour en Saône et Loire ! Pour les 15 prochains jours, Météo France prévoit une nette dégradation des conditions météorologiques. Températures guère supérieures aux 10°c, averses, grisaille, brouillard... bref tout ce qu'on aime ! Quand on insistait sur le fait que l'hiver n'était pas encore terminé !