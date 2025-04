"C'est un cadeau aux Chalonnais que j'ai réussi à négocier, la frégate Aconit accostera sur les quais de Chalon" annonce Gilles Platret

Gilles Platret a réservé la surprise à l'occasion de la présentation officielle des Journées aux Armées qui se tiendront les 20 et 21 juin, pour la première fois à Chalon sur Saône. En présence d'André Accary - Président du département de Saône et Loire, Yves Séguy - Préfet de Saône et Loire mais aussi des autorités militaires de Saône et Loire, le maire de Chalon a annoncé que la frégate Aconit sera accessible aux Chalonnais, sur simple inscription en mairie, à l'occasion de la grande fête dédiée aux armées. Parrainée par la ville de Chalon, la frégate de la marine française, intervient régulièrement sur de nombreux champs d'action militaire.

Le maire de Chalon qui tient à offrir ce cadeaux aux Chalonnais, négocie depuis de longues semaines, avec les services de Voies Navigables de France mais aussi avec Sébastien Lecornu, Ministre des armées, afin d'octroyer une permission en Saône pour ce navire majeur de la marine nationale. Un navire qui reprendra du service après une phase intensive de travaux à la base navale de Toulon.

De son côté, le Président du département, André Accary, a assuré le maire de la mise à disposition de tous les moyens techniques et financiers pour la "remontée de la Saône", avec notamment les franchissements des Ponts de Fleurville et du Pont de Bourgogne. La fête s'annonce particulièrement belle les 20 et 21 juin à Chalon sur Saône... et pensez déjà à réserver votre place sur la frégate en mai .. il n'y en aura pas pour tout le monde !

Laurent GUILLAUMÉ

Photo Préfecture Maritime et Commandement en chef Atlantique