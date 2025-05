ALLERGIES - C'est parti pour la période des graminées

Les pollens de graminées occupent la première marche du podium pollinique ! Ils sont très abondants dans l’air chalonnais et entraînent un risque élevé d’allergie respiratoire. Rhinite (nez qui coule et qui gratte, éternuements, nez bouché), conjonctivite (yeux qui grattent, qui pleurent et qui rougissent), toux et asthme (sifflements, gêne respiratoire) sont les principaux symptômes de l’allergie aux pollens de graminées, connue comme « rhume des foins ».