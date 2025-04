ALLERGIES - Les pollens de frêne et bouleau sont terminés... place aux graminées

La pollinisation des bouleaux et des frênes touche bientôt à sa fin, lorsque celle des graminées commence ! Les pollens des chênes, platanes, cyprès, saules et peupliers ne sont pas ou peu allergisants dans notre région. Les personnes sensibilisées aux pollens de graminées doivent rester prudentes et commencer leurs traitements protecteurs, car le soleil et la hausse des températures prévus pour la semaine prochaine, favoriseront d’avantage la dispersion des pollens dans l’air !

si vous êtes allergiques aux pollens, en voiture rouler vitres fermées. La climatisation avec filtre à pollens est préférable.