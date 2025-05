Qu'est-ce qui se prépare pour le 80ème anniversaire de l'Armistice à Chalon-sur-Saône ?

Le programme célébrant le 80ème anniversaire de la victoire des Alliés et la fin de la Seconde Guerre mondiale a été présenté ce mardi 20 avril dans le salon d'honneur de la mairie. Plus de détails avec Info Chalon.

La Ville de Chalon-sur-Saône et le Grand Chalon ont élaboré un programme riche en commémorations et en reconstitutions historiques pour le 8 mai ainsi que pour le week-end des 10 et 11 mai, afin de célébrer comme il se doit la victoire des Alliés sur les puissances de l'Axe et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.

La programmation a été présentée par Bénédicte Mosnier, l'adjointe au maire en charge de la culture qui représentait Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, et Annie Sassignol, le maire de Champforgeuil et conseillère communautaire du Grand Chalon déléguée à l'action sociale qui représentait Pascal Boulling, le maire de Crissey et vice-président du Grand Chalon chargé de l'administration générale, des Gens du voyage, de l'aéroport et du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) qui représentait Sébastien Martin, le président du Grand Chalon, le mardi 29 avril dans le salon d'honneur de la mairie de Chalon-sur-Saône, en présence de François Kapelski, le président et membre fondateur de l'association Historic dont le but est faire vivre l'ambiance de la Libération.

Le jeudi 8 mai : cérémonie commémorative

➤ À partir de 15 heures : Accueil de la colonne de la Libération au Quai des Messageries, l'occasion d'admirer les véhicules d'époque de l'association Historic et d'échanger avec leurs propriétaires, tous en tenue d'époque et tous passionnés par cette période de notre histoire.

➤ À 15 heures 45 : Traditionnelle cérémonie commémorative au Monument aux Morts, en présence des autorités civiles et militaires, avec la participation de la Chorale du lycée Pontus de Tyard et de la Maison des Séniors, pour un moment solennel et émouvant.

➤ Verre de l'amitié Place de l'Hôtel de Ville après le défilé des véhicules anciens, l'occasion de partager un moment convivial.

Le vendredi 9 mai est consacré aux écoles.

Les samedi 10 et dimanche 11 mai : reconstitution historique et découvertes

➤ De 10 heures à 18 heures • Aéroport du Grand Chalon

Entrée gratuite

➤ Reconstitution d'un camp militaire des Alliés avec l'association Historic

Plongez dans l'histoire avec la reproduction d'un camp militaire des Alliés, avec des avions et des véhicules d'époque, pour revivre les moments marquants de la fin de la Seconde Guerre mondiale.

➤ Journées portes ouvertes de l'Aéroport du Grand Chalon

Découvrez le monde de l'aviation à travers la visite du site et ses sociétés et associations basées. Baptêmes de l'air avion, ULM et hélicoptère.





Infos pratiques :

Restauration : profitez de trois food trucks pour une pause gourmande pendant votre visite.

Des navettes gratuites seront mises à votre disposition pour faciliter votre venue. Profitez du parking gratuit du stade Léo Lagrange (Route de Demigny)

Stade Léo Lagrange ☚☛ Aéroport

Samedi 10 et dimanche 11 mai 2025

De 13 heures à 18 heures (horaires sur chalon.fr et legrandchalon.fr)

