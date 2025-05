Une première en Saône et Loire pour GRDF ...et ça se passe à Chalon sur Saône !

Le chantier n'est pas forcément celui de l'année ni pour la ville de Chalon sur Saône ni pour GRDF mais derrière le chantier de la rue des Champs Roussots se dissimule une vraie innovation technologique pour le gazier. Pour l'occasion, Eric Passetti - Directeur Territorial régional Bourgogne-Franche Comté était sur le terrain pour saluer le geste technique, assuré par ses équipes.

Concrètement... une canalisation de 120 mètres en polyéthylène enrubannée insérée en quelques minutes

D'un montant de 142 000 euros, le chantier de la rue des Champs Roussots n'est pas sans doute celui à inscrire dans les annales de l'entreprise SNCTP, prestataire de GRDF. Et pourtant, la valeur est hautement symbolique puisque c'est la première fois dans le département de Saône et Loire que GRDF fait appel à l'enrubannage des tuyaux. Une réponse à la question de la décarbonnation de nos chantiers, assure Eric Passetti, "la réduction de l'impact environnemental de tous nos chantiers est au coeur de nos décisions".

Moins de sable, moins de camions sur les routes, moins de transport, plus de sécurité et un bilan carbone en nette progression, l'enrubannage des tuyaux est une réponse singulière à une vraie problématique actuelle. "On évite l'utilisation de 350 tonnes de sable pour chaque kilomètre de réseau posé. Ce sont 8 tonnes de CO2 en moins" insiste le directeur Territorial Régional.

Autre amélioration technique, un fil traceur est intégré à la gaine géotextile permettant ainsi de géoréférencer la canalisation, accentuant la sécurité du réseau.

Autre gain non négligeable...

Bien sûr, pour avoir recours à une telle technologie, le chantier doit préalablement cocher plusieurs paramètres. Une étude approfondie du sol doit être menée, notamment pour le calibrage des gravats et remblais venant recouvrir la gaine géotextile. Pour les usagers du quartier, cette technique permet une économie non négligeable des impacts. En découpant le chantier en 3 phases, les répercussions sur les riverains sont limitées au strict minimum.

L'accent mis sur le gaz vert

GRDF ne cache pas le plan ambitieux mis en place, afin que d'ici à 2030, les émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise soient réduits de moitié, tout en accompagnant les clients vers un consommation d'un gaz toujours plus vert. Pour rappel, en Saône et Loire, 4,3 % du gaz distribué via GRDF est du gaz vert, c'est à dire locale et renouvelable. Une proportion permettant chaque année d'éviter l'émission de plus de 26000 tonnes de CO2.

Le chantier des Champs Roussot se terminera après 10 semaines de travaux, soit vers la mi-juin.

Laurent GUILLAUMÉ