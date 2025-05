LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Manon Aubry était à Chalon-sur-Saône pour une réunion publique

Jeudi 14 mai 2025, dans le cadre de l'élection législative partielle dans la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, le Nouveau Front Populaire (NFP) a organisé une réunion publique avec Manon Aubry. Elle avait mené la campagne des européennes pour La France insoumise (LFI), pour le candidat Jean-Luc Mélenchon. Jeudi 14 mai 2025, donc, elle était à Chalon-sur-Saône, à 19 heures, aux côtés de Fatima Kouriche et son suppléant Damien Saley pour inviter les militants à aller chercher les voix une par une.

Même si la réunion publique organisée par les deux candidats NFP pour la 5ème circonscription a accusé quelques minutes de retard, Manon Aubry était aux anges en voyant les 130 militants et sympathisants réunis ce soir, aux alentours de 19 heures, à la salle des congrès de la Maison des Syndicats.

Après le mot d'accueil de Fatima Kouriche, dans lequel elle a expliqué qu'il faut «mobiliser toutes (les) forces», transmettant toute son énergie à des militants qu'elle a envoyé en mission pour aller chercher les voix «une par une».

Dans une ambiance survoltée aux cris de «Union Populaire !», les militants insoumis, mais aussi de nombreuses personnes du monde associatif chalonnais, ont écouté Damien Saley, qui a rappelé l'importance de cette élection qui peut permettre de battre Arnaud Sanvert, le député sortant du RN. Le suppléant a rappelé le parcours «admirable» de Fatima Kouriche, ouvrière; «une femme du peuple» qui a commencé son engagement avec les Gilets Jaunes avant de rejoindre la France insoumise.

«Avec Fatima nous souhaitons d'abord remercier celles et ceux qui nous ont soutenu en 2024 et qui ont renouvelé leur soutien cette année. D'abord le parti les Écologistes qui, avec la France Insoumise, a été le seul parti fondateur a respecter l'accord électoral et programmatique du Nouveau Front Populaire». Damien Saley se dit fier de porter avec la candidate «les couleurs du Nouveau Front Populaire» et estime qu'ils ont «pleinement rempli (leur) mission en 2024 en empêchant le Front National d'arriver au pouvoir et en se plaçant en tête de ces élections».

«Ce qui n'est pas un mince exploit!», précise ce dernier.

«Nous condamnons à nouveau le refus du président Macron de nommer un ou une première ministre issue du Nouveau Front Populaire en 2024», ajoute-t-il, «Cette décision antidémocratique a porté un nouveau coup de canif dans le contrat qui unit le peuple à son premier représentant élu au suffrage universel direct. On voit bien le dégoût que cela suscite chez de trop nombreuses personnes, dégoût qui entâche la démocratie parce ces personnes pensent pour certaines que nous y sommes encore alors que la bascule est entamée».

Fatima Kouriche a appelé à la mobilisation de tous celles et ceux qui ont voté NFP en 2024, «la coalition qui a empêché un gouvernement Bardella».

«Chaque voix compte !», affirme la candidate.

Ayant pris à son tour la parole, la coprésidente du groupe de la Gauche au Parlement européen a dit toute sa confiance qu'elle avait en chacune des personnes présentes. «Je remercie et félicite toutes les militantes et les militants insoumis qui se battent au quotidien».

«Faire de la politique à un moment où l'extrême-droite n'a jamais été aussi forte, quand du matin au soir on nous calomnie, vous redonnez ses lettres de noblesse à la politique», confie l'eurodéputée.

Elle s'est ensuite attelée à démonter point par point la politique du président de la République, Emmanuel Macron, «qui la veille dans une allocution télévisée de trois heures et demie n'a fait aucune annonce et s'est livré à un exercice d'autocongratulation» et les thèses dangereuses du Rassemblement National (RN) qui «entretient le racisme comme un poison qui fracture notre société».

«Faites de cette élection législative partielle un référendum pour dire non au RN !», lance-t-elle, tonnerre d'applaudissements.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati