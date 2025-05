LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - " Avec Louis Margueritte, ce n’est pas une addition de compétences, c’est une addition de convictions."

"Avec Louis, on ne joue pas à la politique. On s’engage. Et on le fait pour de vrai. Pour vous. Pour le territoire. Pour demain." a lancé Marie-Claude Jarrrot, devant le public réuni au Clos Bourguignon. Le binôme a revendiqué la légitimité de l'élection, ayant mené eux-même le recours administratif, aboutissant sur l'annulation du scrutin. Une annulation liée à de "graves irrégularités" permettant le maintien de Gilles Platret au 2e tour en juin dernier.

Marie Claude Jarrot a rappelé le travail mené pendant deux ans par le député Louis Margueritte avant la dissolution de l'Assemblée Nationale et la victoire d'Arnaud Sanvert, candidat du Rassemblement National. "Durant deux ans, il a été cette main tendue aux élus de terrain, cette écoute attentive aux maires, aux chefs d’entreprise, aux enseignants, aux soignants et tous les autres."

"Nous sommes ici pour faire cause"

"La décision de se représenter ne fut pas un désir de revanche. Ce fut une continuité. Une continuité de service, une continuité d’engagement, une continuité de fidélité. Car nous sommes de ceux qui croient à la République dans ce qu’elle a de plus noble. Nous sommes de ceux qui croient que gouverner, siéger à l’Assemblée nationale, ce n’est pas diviser, c’est unir. Nous sommes de ceux qui savent que nos territoires n’ont pas besoin de promesses en l’air, mais de bras qui s’engagent, de têtes qui pensent et de cœurs qui battent. Nous ne sommes pas ici pour faire carrière. Nous sommes ici pour faire cause. "

Sécurité, travail, santé et écologie au coeur de l'engagement politique de Marie-Claude Jarrot

Les thèmes habituels de la droite sont réapparus avec un fort accent sur la sécurité des administrés. "Parce que vous avez le droit de vivre en paix, de vous sentir protégés, que vous habitiez un quartier pavillonnaire ou une zone rurale. La sécurité n’est ni un luxe, ni un tabou : c’est une exigence républicaine" a rappelé la candidate. Marie-Claude Jarrot s'est affichée aussi comme la candidate de la valeur travail, celle qui considère la méritocratie, "je suis de ceux qui croient à l’effort, à l’engagement, à la reconnaissance du mérite. Le travail, c’est l’émancipation, c’est la dignité. Je défendrai une fiscalité du travail plus juste, des dispositifs de formation accessibles, et une vraie reconnaissance pour nos artisans, nos agriculteurs, nos entrepreneurs".

"oui, nous avons sauvé l’hôpital de Montceau."

"Oui, nous allons le reconstruire. Et je vous le dis ici : ce ne sera pas une coquille vide mais un lieu de soins, de vie, de confiance ! Je veux aussi des maisons de santé là où il n’y a plus de médecins, je veux des incitations fortes pour que les jeunes professionnels de santé s’installent et le dispositif permettant à de jeunes internes, nous en aurons 40 en Saône et Loire, de s’installer dès leur 4e année d’internat est une vraie chance. Je crois aussi aux téléconsultations accompagnées c’est-à-dire avec un patient qui n’est pas seul mais avec un acteur de la santé pour l’épauler. "

" Je crois en l’écologie. Mais pas celle qui interdit. "

" Pas celle des injonctions. Celle des transitions. Moi, je veux une écologie des champs, pas une écologie de salon ou de meeting écolo. Je veux une écologie qui aide nos agriculteurs à produire autrement au lieu de les culpabiliser."

"Nous sommes ici pour défendre une idée simple mais puissante : la France industrielle a un avenir, et cet avenir commence ici."

"Montceau-les-Mines, Chalon, tout le bassin chalonnais, tout le bassin minier s’incarne dans un territoire qui a connu les mutations brutales, les reconversions douloureuses, les fermetures inattendues. Mais aussi sur un territoire qui a su relever la tête et recommencer à construire. Parce que chez nous, l’industrie n’est pas un souvenir : elle est culture. Elle est colonne vertébrale. Elle est moteur d’émancipation. Aujourd’hui, notre territoire est reconnu « Territoire d’industrie », non pas pour ce qu’il fut, mais pour ce qu’il devient : une terre d’ingénierie, une terre d’énergie et de production, une terre d’apprentissage, d’innovation, d’excellence" a rappelé Marie-Claude Jarrot.

"Je n’ai jamais aimé les postures de ceux qui expliqueraient qu’ils sont les hommes de la situation en jouant les matamores sur les plateaux de télévision"

Marie-Claude Jarrot a profité de la réunion publique pour régler quelques comptes, notamment à destination de Sébastien Martin. " Ceux qui montrent du doigt parce qu’ils ne supportent pas qu’on ait le culot de ne pas répondre à leur de discussion de façade à l’issue de laquelle de toutes façons ils ont décidé le scénario et distribué les places à l’avance. Je ne me fais pas intimider par cela. Je ne me fais pas intimider comme cela. La cinquième circonscription de Saône-et-Loire est un concentré de France. Et ce concentré-là, nous voulons le défendre avec cœur, avec force, avec loyauté, avec cette colonne vertébrale de la stabilité d’un socle commun qui va de « Territoire de progrès à Horizons ».

Laurent GUILLAUMÉ

