LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - "ça va aller si vous y allez" lance Sébastien Martin

L'heure est à la mobilisation

"Rien n'est joué"... C'est bien le mot du soir de cette dernière réunion publique. Et Sébastien Martin en sait quelque chose, avec en mémoire, la défaite de Dominique Juillot en 2007 face à Christophe Sirugue alors que tout le monde annonçait le match plié au soir du 1er tour. Ce jeudi soir, devant un parterre de quelques 400 personnes, c'est un appel à la mobilisation générale qui a été lancé.

Amelle Deschamps et Sophie Clément ont donné du rythme à la soirée, invitant à tour de rôle à s'exprimer, André Accary, Josiane Corneloup, Marie Mercier et Lionel Duparay. Tous ont martelé l'importance du choix "d'un homme de dossier", "d'un député utile", "un homme qui maîtrise la circonscription", "qui sait porter les dossiers au plus haut sommet". Autant d'atouts pour pointer les faiblesses du candidat du Rassemblement National.

"Tu vas gagner" a lancé Gilles Platret comme une volonté de pousser le destin se jouant ce dimanche, lui demandant "de laisser de côté tous les partis politiques, toi tu es un candidat indépendant, celui qui n'a pas fait appel à des chapeaux à plumes parisiens".

"Il est là pour trouver des solutions" a insisté André Accary, Président du département de Saône et Loire, "je vais avoir besoin de toi à Paris avec ta vision d'avenir pour la Saône et Loire. On a besoin d'un élu qui coche toutes les cases et porter la voix de la Saône et Loire".

"Avec Sirugue, avec Gauvain, avec Margueritte... on a bien travaillé ensemble"

Marie Mercier a tenu à avoir un petit mot pour les députés précédents de la circonscription, citant Christophe Sirugue, Raphaël Gauvain et Louis Margueritte, "avec lesquels on a bien travaillé ensemble", avant de pointer "le petit creux depuis" sans mentionner le député Sanvert. "Il faut quelqu'un de présent et qui endosse les dossiers, on a besoin de l'expertise de Sébastien Martin".

"Sébastien Martin n'est pas un idéologue, c'est un pragmatique"

Lionel Duparay son binôme des législatives a insisté sur la fidélité de l'engagement unissant les deux hommes, "celle du militant. "C'était le meilleur des candidats, l'homme du moment et de la situation" rappelle l'adjoint à Marie-Claude Jarrot, 'il y a importance à redonner espoir aux pessimistes. Il aurait pu rester au chaud avec ses mandats et laisser passer la vague, mais il a pris le risque".

"Il est ici le peuple de la 5e circonscription pas à huis clos dans un hôtel"

Sébastien Martin n'a pas été tendre avec le passage d'Eric Ciotti sous l'impulsion d'Eric Michoux. Entre une réunion publique devant près de 400 personnes et une réunion à huis clos du candidat Sanvert, Sébastien Martin a ironisé sur la représentation du peuple, avant de saluer tous les appels à voter pour lui ou contre le Rassemblement National.

L'heure est au rassemblement après le premier tour, "je serai le député de ce petit bout de France, celui du rassemblement utile et indispensable. Les résultats du premier tour doivent nous interpeller, avec trop de gens en colère. Je ne les juge pas " dénonçant "ceux qui leur racontent n'importe quoi".

Sébastien Martin a revendiqué sa volonté de porter la défense des territoires à l'Assemblée Nationale, endossant sa casquette de Président des intercommunalités de France avant de remercier la salle "pour votre engagement et ce que vous ferez d'ici dimanche. J'appelle chacun à la mobilisation, ca va aller si vous y allez".

Laurent GUILLAUMÉ