Contre les ZFE, le député Eric Michoux appelle à la mobilisation à Louhans ce dimanche

" À l’occasion de l’exposition de voitures anciennes, rejoignez-nous pour dire NON aux ZFE!

Ces zones excluent injustement nombre de nos concitoyens, artisans, commerçants, retraités, et travailleurs qui n’ont pas les moyens de changer de véhicule.

Venez nombreux manifester pacifiquement votre mécontentement et défendre une mobilité équitable pour tous" lance Eric Michoux, mobilisé depuis quelques temps contre l'instauration des zones à faible émission.