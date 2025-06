Trois concerts pour le Choeur Opus 71 et l'orchestre de la Chambre Symphonique pour "la Grande Messe en ut mineur" de Mozart

Une nouvelle fois le choeur chalonnais Opus 71 fait acte de sa très grande maturité en offrant à son public une oeuvre majeure avec la « Grande Messe en ut mineur » de Mozart.

Pour ce long week-end de l’Ascension, choristes, musiciens et solistes se sont unis pour une répétition générale avant les trois concerts qui seront donnés :

Vendredi 13 juin, 20 heures en l’abbaye Saint-Philibert de Tournus

Samedi 14 juin, 20 heures en l’église Saint-Côme de Chalon sur Saône

Dimanche 15 juin, 17 heures en la basilique Notre-Dame à Beaune.

Mozart : La Grande Messe en ut mineur K. 427

Composée en 1782, la Grande Messe en ut mineur est une œuvre majeure de Mozart, à la fois solennelle, virtuose et profondément émotive. Inspirée par les maîtres baroques, elle allie l’héritage de Bach et Haendel à l’élan du classicisme viennois. Inachevée mais bouleversante, cette messe impressionne par la richesse de son écriture chorale et la beauté de ses arias. Rarement donnée en concert, elle constitue un moment fort du répertoire sacré. Un rendez-vous musical à ne pas manquer !

Le choeur Opus 71

Le choeur de chambre Opus71, créé en 2004 par Christian Garneret, est composé de 4 à 5 pupitres équilibrés, selon les programmes, soit de 24 à 30 chanteurs de bon niveau musical, provenant du sud de la Bourgogne (Saône & Loire, Beaunois).

Sa vocation est de faire partager sa passion et de servir au mieux les musiques de toutes les époques, en proposant des oeuvres dans leur(s) version(s) d’origine.

Cette formation permet d’aborder aussi bien le grand répertoire que des œuvres plus intimes et moins connues, pour chœur mixte ou voix égales, accompagnés par des instrumentistes et solistes professionnels, de la région Bourgogne.

Chaque année Opus71 produit plusieurs concerts, et plusieurs programmes sur Chalon sur Saône, Beaune et d’autres villes de Bourgogne.

L'orchestre de la Chambre Symphonique

La Chambre Symphonique, jeune orchestre bourguignon et lyonnais, a été créée en 2018 sous l'impulsion de son chef, Loïc Emmelin, toujours à la baguette, lequel dirigera les trois concerts. En pensant le son comme un partage, cet orchestre a la bonne humeur contagieuse et réunit selon les œuvres, 40 à 80 musiciens, (étudiants des Conservatoires Supérieurs ou Régionaux français, suisses et belges, amateurs éclairés ou jeunes musiciens professionnels).

Reconnue pour sa fougue et la recherche de couleurs orchestrales originales, la Chambre Symphonique propose des programmes riches en émotions et joue son rôle d'acteur culturel innovant, tant dans l'approche des publics que dans la vitalité du répertoire symphonique.

Objectif simple et ambitieux : faire résonner une musique symphonique vivante au plus profond de chacun !

Les solistes

Quatre solistes compléteront par la qualité de leurs voix ces trois concerts :

Soprano : Marie-José Matar.

Après des études de chant au Conservatoire National du Liban elle entreprend un voyage musical qui l’emmènera de Beyrouth à Paris, l’une des capitales les plus acclamées du monde de la musique.Elle se produit notablement dans de nombreuses salles de concert dont le Palais Présidentiel et l’Hôtel de ville à Paris, le Palais des Nations Unies à Genève, l’UNESCO à Paris, et le Festival des Nuits d’Orient à Dijon.

Soprano : Anna Hattermann.

Etudiante en L2 au CNSMDP en chant lyrique chez Amaya Domingues où elle développe son expérience d’interprète et de chanteuse lyrique.

Ténor : René Covarrubias.

Ayant grandi et commencé son parcours au Chili, il arrive en 2012 en Europe pour commencer ses études au Conservatoire Royal de Bruxelles, puis son master au CNSMD à Lyon. D’une nature curieuse, il explore différents styles qui vont de la musique ancienne et de l’oratorio à l’opéra italien, en passant par le romantisme allemand.

Basse : Auguste Truel.

Il découvre le chant au collège en tant que choriste. Il se forme d’abord au Conservatoire de l’Aveyron auprès de Sophie-Caroline Schatz, puis rejoint la Classe Préparatoire du CRR de Boulogne-Billancourt sous la direction d’Anne Constantin. Très tôt distingué, il remporte le prix Jeune Espoir du Concours Léopold Bellan, puis le prix Jeune Talent du concours Voix des Outre-mer, remis par Alexander Neef et Roselyne Bachelot. En 2021, il est également lauréat du Concours Opéra Grand Avignon – Raymond Duffaut.

Billetterie pour réserver

Il est préférable de réserver rapidement ses places, si ce n’est déjà fait, en allant sur le site www.lachambresymphonique.fr en choisissant le lieu du concert.

Le tarif est fixé à 18 euros, tarif réduit 9 euros et gratuit pour les moins de 16 ans. Bien évidemment la billetterie se fait également sur place.

JC Reynaud