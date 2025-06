CASÉO CUISINES & MENUISERIES RECRUTE !

Offre d’emploi | Poseur F/H – CDI à Chalon-sur-Saône

Établissement : CASÉO Chalon-sur-Saône

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Lieu : Chalon-sur-Saône (intervention également sur l’agence de Mâcon)



À propos de l’entreprise :

Caséo est une enseigne spécialisée dans la fourniture et la pose de menuiseries sur mesure. Nous recrutons actuellement un expert pour rejoindre notre équipe sur les agences de Chalon-sur-Saône et Mâcon, afin d’accompagner au mieux nos clients dans leurs projets.

Vous êtes motivé(e) ? Alors rejoignez-nous !



Description du poste : Poseur F/H



Vos missions :

- Gestion du chargement de votre camion, et contrôle de la conformité du chargement avec la commande.

- Gestion des consommables, de votre outillage, et de la propreté de votre camion.

- Pose des menuiseries extérieures et intérieures chez le client, dans le respect du DTU, des règles de sécurité et de la protection du site.

- Nettoyage du chantier en fin de pose.



Profil recherché :

- Bonne connaissance des règles de pose d’une menuiserie (DTU).

- Maîtrise des règles de sécurité sur un chantier.

- Être souriant(e), aimable, dynamique, réactif(ve), organisé(e) et rigoureux(se).

- Savoir prendre des initiatives.

- Apprécier le travail en équipe.

- Être capable d’appliquer des procédures de travail.



Ce que nous proposons :

- Une rémunération fixe selon votre expérience

- Des primes

- Une mutuelle d’entreprise

- Une couverture PRO BTP

- L’accès au Comité d’Entreprise Caséo



Postulez dès maintenant pour rejoindre une entreprise dynamique, à taille humaine, qui valorise le savoir-faire et l’engagement de ses collaborateurs.



Si ce poste vous intéresse, merci d’envoyer votre CV à :

[email protected]