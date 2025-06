Nouveau commerce à Chalon-sur-Saône : onglerie ‘Nails Ana’, venez rencontrer une prothésiste ongulaire !

Clin d’œil info-chalon.com

Ouvert très récemment, l’onglerie ‘Nails Ana’ vient d’ouvrir ses portes au 12 rue de Thiard à Chalon-sur-Saône.

Sur place, Anaïs, cette spécialiste de l’ongle, propose à sa clientèle, de la pose semi-permanent d’ongles mains et pieds (avec lampe U.V), du gel sur ongles naturels (pour le renforcement de l’ongle, le faire pousser et l’obtenir assez long dans le temps et éviter qu’il se casse), les extensions (pour les gens qui ont des ongles assez courts afin de ne pas attendre que ‘l’ongle pousse)… ainsi que sa spécialité, du nail artist (chrome, effet avec des aimants, des dessins à main levée, des textures de reliefs).

Le magasin ‘Nails Ana’ 12 rue de Thiard à Chalon-sur-Saône est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 20 h et le samedi de 10 h à 16 h. tél 06 62 20 33 01.

Instagram : @nailsana_ag_chalonsursaone

J.P.B