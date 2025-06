L'Insolite, votre nouveau restaurant, rue Paul Sabatier, ouvre lundi prochain

Anne-Marie Estevez et Sébastien Michelin cherchaient un lieu pour s'installer sur la zone nord de Chalon. Une décision mûrement réfléchie et suite à de nombreux échanges avec leurs clients de Damerey et de l'Abergement-Sainte-Colombe. Après "Buffets Saveurs" à Damerey et "Aux délices de Mia" à l'Abergement-Sainte-Colombre, le binôme en connait un rayon sur la restauration et maîtrise parfaitement les contraintes du métier.

Après de longues semaines de travaux, c'est un local situé au 28 de la rue Sabatier qui a été refait à neuf, renaissant sous l'angle de la restauration. L'adresse deviendra, à n'en pas douter, incontournable très vite !

Toute la production sera faite maison et assurée par Sébastien Michelin en personne. 4 formules allant de 13,50 euros à 20 euros pour la formule complète seront proposées du lundi au vendredi, exclusivement le midi. A noter également que tournedos, burger, entrecôte ou aumonière de cabillaud seront proposés également à la carte tous les jours. Des plateaux-repas sont également à disposition, sur réservation 48h à l'avance.

Les jeudi et vendredi, l'Insolite propose la formule Happy Hour de 17h à 20h, avec planche de charcuterie notamment. Deux vendredi par mois, il s'agira de la soirée grenouilles à volonté..

Autre information capitale pour celles et ceux recherchant des salles, tous les week-end, les locaux de l'Insolite seront proposés gratuitement pour vos événements, mariages, baptèmes et autres réunions... la seule contrepartie sera bien sûr de faire appel au service traiteur de la maison. N'hésitez pas à solliciter Anne-Marie pour toute information.

Pour le jour d'ouverture lundi prochain, il est plus prudent de réserver ! 03 45 51 50 89

Laurent GUILLAUMÉ