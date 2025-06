Les travaux de la Sous-Préfecture de Chalon officiellement terminés

Le bâtiment administratif de la Sous-Préfecture de Chalon sur Saône datait de 1975, et n'avait pas connu de chantier de rénovation aussi complet depuis. Si la décision d'acter les travaux a été prise en 2014, il aura donc fallu attendre une bonne dizaine d'années pour que la décision soit suivie d'effets. Véritable puit sans fond en terme de consommation énergétique, la commande visait à opérer une vraie révolution dans le confort thermique du bâtiment, tant en hiver qu'en été.

En présence du Préfet Yves Séguy, le bâtiment administratif a pris le nom officiel de bâtiment Claude Rochat, Cherf de l'armée secrète de Saône et Loire, nommé Sous-Préfet de Chalon à la Libération.

Toute l'équipe de la Sous-Préfecture était présente pour marquer ce moment majeure dans l'histoire de ce lieu emblématique de l'autorité républicaine.

Coût des travaux ?

C'est une rénovation complète pour 1 million d'euros, "avec le maintien de l'accueil au public, sans jamais aucune interruption de service" a tenu à saluer Olivier Tainturier, Sous-Préfet de l'arrondissement, profitant de l'occasion pour rendre un hommage public appuyé à toute son équipe. Changement des menuiseries, isolation par l'extérieur, les 630 m2 du bâtiment ont été revus de la tête au pied, jusqu'au changement de l'éclairage et l'installation de la climatisation.

A noter que les travaux de la Sous-Préfecture de Chalon se placent dans un plan d'investissement d'ampleur à l'échelle du département, à hauteur de 19 millions d'euros, "des travaux soit en livraison ou en cours de réalisation" a d'ailleurs rappelé le Préfet.

"Patience, abnégation et proximité"

Le coeur de l'action préfectorale a tourné autour de ce souci majeur d'un accueil au public toujours plus modernisé et fonctionnel. Face à la surenchère des factures énergétiques, les services de l'Etat ont été poussés à s'attaquer à ces navires à la dérive en terme de coût de fonctionnement. A Chalon sur Saône, la page est désormais tournée... Place aux économies de fonctionnement et à l'efficacité, en réunissant tous les agents dans un seul et unique bâtiment, permettant de facto une meilleure cohésion d'équipe.

Les travaux ont été confiés à Catherine Buhand, architecte à Dole.

Laurent GUILLAUMÉ