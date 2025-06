Le salon CAP 25 de la CPME 71 s'inscrit incontournable dans le paysage économique départemental

7e du nom et une édition 2025 s'inscrivant définitivement dans le paysage économique départemental. Tous les corps de métiers ont répondu présents ce jeudi à l'invitation de la CPME 71 pour ce cap 25. De l'industrie à la restauration en passant par les services informatiques, comptable et autres services à la personne, plus d'une centaine d'entreprises étaient présentes, afin de présenter aux autres son secteur d'activité. Un événement pas forcément grand public même si il était ouvert, mais qui vise à stimuler les interconnexions entre les TPE et PME de la Saône et Loire.

Ce n'est sans doute pas le fruit du hasard si André Accary, Président du département de Saône et Loire est venu partager ce moment avec Clarisse Maillet - Présidente de la CPME 71 et l'ensemble de son conseil d'administration.

L'occasion d'annoncer le déploiement d'un service de guichet unique au service des entreprises.

Une première nationale a été dévoilée au Parc des Expositions, et pilotée par la CPME 71, confiée à Ludovic Moret de Rocheprise, en lien avec Colint School, centre de formation implanté à Chalon sur Saône depuis 4 ans. En présence de Kwame Yamgnane, directeur général adjoint de l'Ecole 42, le guichet unique numérique va étendre sa toile au fil des prochains mois, avec toujours l'idée de rendre service aux TPE-PME. Sans être réservé aux adhérents de la CPME, la caisse à outils présentée officiellement ce jeudi à Chalon sur Saône, devrait à coup sûr, se déployer à l'ensemble du territoire.

C'est sans doute Philippe Rouballay, Vice-Président de la CPME, siégant au sein de la Chambre de Commerce et d'Industrie, qui a le mieux, illustré les attentes du chef d'entreprise, devant un tel outil. Un guichet unique au sein duquel l'Intelligence Artificielle viendra nourrir le quotidien des entrepreneurs et répondre à leurs problématiques.

La CPME Saône et Loire entend bien montrer les crocs face à un monde économique toujours plus compliqué, et être force de propositions, et pas seulement en Saône et Loire.

Laurent GUILLAUMÉ