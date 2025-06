Santenay : le festival d’été fait son grand retour sous chapiteau

Le Festival Musical et Théâtral de Santenay revient du 28 juillet au 1er août 2025, alternant spectacles musicaux, créations théâtrales et moments de légèreté, dans une ambiance populaire et soignée.

Cette 11e édition est placée sous le signe de la convivialité et de la diversité artistique. Coorganisé pour la première fois par le Casino JOA de Santenay et la Compagnie La Griotte, avec le soutien de la commune, du comité des fêtes et de Valvital, l’événement s’installe à nouveau sous chapiteau, au pied des vignes de la Côte de Beaune.

À l’affiche

Cinq soirées de spectacles vivants mêlant musique, théâtre et humour. Le trompettiste Thierry Caens ouvrira les festivités avec un concert éclectique, suivi du flamenco envoûtant d’Alma del Mundo. Côté théâtre, Christophe Delort propose une fresque historique autour d’Al Capone, tandis que le duo Chapuis/Blanche explorera les travers du couple moderne dans Parlez-moi de moi. Enfin, Recettes de famille, une pièce déjantée où 3 sœurs se retrouvent pour régler son compte à un mari infidèle ! clôturera la semaine.

En s’associant à La Griotte, compagnie artistique reconnue, et aux partenaires historiques du festival – la Commune et le Comité des Fêtes de Santenay, et Valvital –, il affirme sa volonté de soutenir la création, d’animer le territoire et d’offrir à tous un accès à la culture dans les meilleures conditions.

Billetterie en ligne ouverte depuis le 2 juin, avec pass intégral proposé à tarif préférentiel. Restauration et buvette sur place pour prolonger les soirées dans une ambiance festive et populaire.

Le Casino JOA, coorganisateur, joue le jeu de la culture !



Par Nathalie DUNAND

[email protected]

Infos pratiques :

Lieu : sous chapiteau, terrain de foot de Santenay

Lien billetterie et informations : https://my.weezevent.com/festival-santenay-2025

Vente en ligne ou à l’agence de tourisme de Santenay.