Michel Poiriault part en vagabondage avec son premier livre

« Ce fichu Abécédaire parti en vagabondage », tel est le titre du premier livre écrit par Michel Poiriault, notre confrère à info-chalon.com , que l’on connaît par ses articles pertinents, riches et complets, lors de la venue d’artistes qu’ils soient chanteurs ou comédiens. L’homme-écrivain du jour se veut un peu « timide » ayant dit-il « un peu de mal à me mettre en-avant ! »

Il a cependant bien voulu répondre à quelques questions à l’occasion de la sortie de son premier livre au titre évocateur « Abécédaire parti en vagabondage »

Info-chalon : « Michel quelles sont les raisons qui vous ont motivé à écrire ces textes et surtout de vouloir les diffuser ? »

Michel Poiriault : « J’ai toujours aimé écrire et ces textes sont venus plus ou moins spontanément. Je viens d’avoir 70 ans le 13 mai dernier ( 2025) alors j’ai décidé de marquer le coup, d’avoir une manière différente de voir les choses et puis, modestement, de laisser une trace auprès de mes enfants et petits-enfants.

Pourquoi « Abécédaire » ? Il m’a semblé le moyen le plus simple, et peut-être le plus facile, pour écrire un ressenti plutôt que d’écrire une biographie ou un essai.

C’est en quelque sorte un recueil de nouvelles, sans aucune prétention, juste pour lier un lien de proximité avec un public éventuel, dans un sens de partage. Proximité et partage ce sont ces deux mots qui m’ont guidé dans mon écriture de ce livre. »

IC : « Le choix du titre n’est pas anodin « Ce fichu Abécédaire parti en vagabondage ». Vous donnez le ton de cet Abécédaire dans vos propose liminaires « Le dresseur de mots laxiste n’a pas sacrifié ses principes, ni fait, par facilité, le lit de la dérobade » en encore en précisant que « le drôle d’oiseau est parti sur un simulacre d’abécédaire » en parlant de vous-mêmes. Est-ce de l’autoflagellation ou l’auto-dénigrement que vous avez « bricolés » ?

MP : « Soyons clairs. Je vous avoue que je suis parti dans l’inconnu et je le suis encore avec ce premier livre, qui pourrait être aussi le dernier … ( rires)

Ce que je souhaite surtout c’est que ce livre apporte quelque chose, ne serait-ce qu’à une seule personne. Si je n’avais rien écrit cette personne n’aurait jamais eu le petit déclic.

Pour le titre vous l’avez compris je décline toutes les lettres de l’alphabet « A, B, C, etc jusqu’à Z. Il m’a fallu ensuite trouver le thème de chaque lettre et donc un mot. Mon premier mot a été « Amour » et ce mot me parlait plus que d’autres. Ensuite ce fut « Baguenauder », « Contemplation », « Désir » et ainsi de suite pour terminer avec « Zénitude » en étant passé par exemple par « Lamentation », « Orphelin », « Renard, » ou encore « Vieillesse - Viol ».

Il y a des textes courts et des textes longs, en fonction de ma logique et de mon évolution? J’ai surtout voulu diversifier pour ne pas endormir le lecteur et ne pas l’habituer à une certaine lecture. Les gens peuvent peuvent ainsi revenir sur chacune des lettres et ainsi ne pas perdre le fil. »

IC : « Vous avez fait préfacer votre livre par un de nos confrères, Emmanuel Mère, écrivain bien connu. Il précise dans la Préface « Rien des textes du « Fargeois » n’emprunte au rudimentaire, ni à une quelconque facilité d’usage. Son Abécédaire tout personnel qu’il soit est organisé en 27 sujets très diversifiés qu’il balaie de sa verve et d’un intellect affûté à l’extrême. ».

MP : « Vous le savez bien Emmanuel Mère est un ami de longue date. Il a très largement fait ses preuves comme écrivain et correspondant local de Presse. Il m’a bien conseillé à tout point de vue et je l’en remercie.

Vous pouvez d’ailleurs remarquer la couverture du livre. C’est comme une explosion des lettres de façon festive. Toutes ces lettres ont envie de voyager dans l’univers avec une idée de luminosité, le tout sans prétention aucune.

IC : « Concrètement comment le public peut se procurer votre livre ? »

MP : « Je suis en auto édition. J’ai commandé d’entrée une centaine de livres chez l’imprimeur. A moi de gérer la diffusion.

Le prix de vente a été fixé à 19€ ( hors les frais d’envoi éventuels)

La Librairie « Au Gré du Van », 6 rue du Blé à Chalon sur Saône a accepté gentiment de prendre en dépôt-vente mes livres et les personnes intéressées peuvent aussi me contacter par mail à [email protected]. Je leur enverrais le livre après règlement. Tout ceci pas avant une douzaine de jours, le temps donné par l'imprimeur des livres.

Pour avoir découvert le livre de Michel Poiriault « Ce fichu Abécédaire parti en vagabondage », il y a de quoi trouver matière à réflexion, avec du sérieux mais aussi de l’humour; de la tendresse et surtout du ressenti. Une véritable invitation au voyage, telle que l’auteur vous invite à participer avec lui. Un bon livre pour les vacances qui s’annoncent.

JC Reynaud