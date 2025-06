La Cave Des Vignerons De Buxy Recrute

La Cave des Vignerons de Buxy (France-71-Bourgogne Côte Chalonnaise), recherche des équipier(es) de cave-assistant(e)s de vinifications (H/F) pour la campagne de vendanges 2025.



Vos missions ?



Opérations de débourbage, flottation, collage, levurage, suivi des fermentations et enregistrements, et autres travaux de Cave



Vous êtes motivé(e), travailleur(se), volontaire, et assidu(e) ?



Avec ou sans expérience

Postulez à [email protected]



CDD du 25/08/2025 au 20/12/2025



Infos et candidatures :

03 85 92 03 03 ou [email protected]



www.vigneronsdebuxy.fr