Passage en 6ème : Comment préparer sa rentrée au collège ?

Le passage du CM2 à la 6ème est un moment phare de la scolarité et un grand changement pour l'enfant. Plus de détails avec Info Chalon.

Pour symboliser cette étape marquante de leur vie et accompagner les futurs collégiens, la Ville de Chalon-sur-Saône a organisé le jeudi 19 juin une journée et une cérémonie de passage du CM2 vers la 6ème. Cette journée représente un événement festif pour célébrer la fin du cycle élémentaire, mais également une journée d'informations et de découverte au sujet du fonctionnement du collège et des services proposés aux jeunes par la collectivité.

Cet événement a pour ambition de renforcer les actions passerelles pour une scolarité sereine des jeunes (objectif du PEDT et du Contrat de Ville 2024-2020), d'accompagner ces derniers dans le passage du CM2 à la 6ème ainsi que dans tous ses bouleversements, de «dédramatiser» ce départ par l'organisation d'un événement festif mais aussi de présenter les services proposés aux jeunes par la collectivité.

Tout au long de la journée, 294 élèves de CM2 ont participé à différents ateliers les informant sur certaines spécificités du collège (foyer, vie scolaire, interlocuteurs…) mais aussi à des ateliers permettant de leur faire découvrir les structures où ils pourront passer leur temps libre à partir de 11 ans :

— #LaPlace : lieu ludique et informartif dédié aux jeunes Chalonnais avec un accueil libre durant la période scolaire qui permet aux 11-25 ans de se retrouver, favorisant ainsi l'échange et au sein duquel des projets peuvent émerger à leur initiative ou accompagnés des animateurs. Durant les vacances scolaires un accueil de loisirs avec un programme d’animations est aussi proposé aux 11 – 17 ans.

— Les Maisons de quartier : chacune dispose d'un accueil libre mais aussi d'une programmation d'activités jeunes tout au long de l'année.

— Le Conseil des jeunes qui leur permet de participer à la vie citoyenne

Ce projet multipartenarial, impliquant une quarantaine d'animateurs et différents services de la Ville, a été construit comme la première journée d'un collégien. Les élèves ont ainsi découvert différents ateliers dans le Parc Geroges Nouelle et aux alentours de la Salle Sembat, portant le nom des matières proposées en 6ème. En Français : présentation du livre «BONJOÜR, le guide de la rentrée en 6ème» et comment a-t-il été écrit, en Histoire Géographie : qu'est-ce qu'un conseil des jeunes? par le service Démocratie locale, en EPS : j'apprends à prendre le bus en autonomie par la STAC, en LV 1 : grand jeu de piste pour découvrir ce que propose #LaPlace par ses animateurs ou encore l’infirmerie pour apprendre à bien débuter sa journée avec un petit déjeuner équilibré par le Service Santé. Un foyer de collège a également été reconstitué; Chaque classe disposait d'un carnet de bord présenté sous la forme d'un carnet de liaison leur permettant de se guider à travers la journée, mais également de se familiariser avec l'outil qui les accompagnera dans leur quotidien dès l'année prochaine.

Une cérémonie officielle en présence des élus a clôturé le projet. Chaque école, avec les enseignants, est monté sur la scène de la salle Marcel Sembat pour recevoir un diplôme ainsi que le livre BONJOÜR avant la prise d'une photo souvenir.

À l'occasion de cette journée, la Ville de Chalon-sur-Saône a fait le choix d'un accompagnement concret et local pour ses élèves de CM2 en leur offrant un guide personnalisé pour préparer leur entrée au collège. En effet des pages sur les activités et spécificités de Chalon y sont intégrées, renforçant ainsi l'ancrage locale de la jeunesse.

Publié par Génépi Éditions, une maison d'édition créée en 2020, spécialisée dans des guides qui accompagnent les moments importants de la vie, BONJOÜR est un guide original et bienveillant, coécrit avec des collégiens pour répondre aux vraies questions des élèves de CM2. Presque tous les sujets y sont abordés:

- Le fonctionnement du collège : vie scolaire, professeurs, emploi du temps

- L'autonomie dans les trajets et l'organisation des devoirs

- Le stress, la confiance en soi, les relations sociales

- Les écrans, les réseaux sociaux et le vivre-ensemble

Avec un ton à la fois léger, drôle et informatif, ce guide accompagne les enfants et leurs familles dans cette transition importante.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati