Elodie et Damien se sont unis par les liens du mariage en mairie de Châtenoy le Royal.

Elodie Guillaume et Damien Henault ont uni leur vie ce vendredi 04 juillet 2025 en mairie de Châtenoy-le-Royal en présence leur très jeune fille Lucie âgée de 14 mois, de leurs familles et amis.

Monsieur le maire de la ville a accueilli les futurs mariés dans le salon d’honneur de la mairie.

Vincent Bergeret premier magistrat de la ville a procédé, ce vendredi matin 04 juillet, à l’union par les liens du mariage d’Elodie Guillaume née le 14 novembre 1990 à Chalon sur Saône (71), domiciliée à Lyon, fille de Jean-Claude Guillaume et de Pierrette Boyaux, et de Damien Henault né le 1er janvier 1985 à Mantes-La-Jolie (78), domicilié à Lyon, fils de Dany Henault et de Marie Payet.

Après lecture des actes rappelant les droits et devoirs des époux, le premier magistrat a procédé à l’échange des consentements d’Elodie et Damien en présence de leurs témoins Barbara Blaublomme, Tifenn Manche, Cédric Vignat et Aurélien Champ.