Aquilus Piscines & Spas Saint-Rémy RECRUTE ! Nous sommes à la recherche d’un Technicien Piscines confirmé (H/F) pour renforcer notre équipe dynamique.

Aquilus-ADS est concessionnaire de la marque AQUILUS PISCINES et SPAS.



Notre métier : concevoir des espaces bien-être : construction et rénovation de piscines, installation de spas, saunas, abris et équipements...



Avec notre showroom situé à St Rémy, au 11 Route de Lyon - ZAC de Californie, venez rejoindre notre équipe.

Nous recherchons

TECHNICIEN PISCINES CONFIRMÉ (H/F)

Poste basé à Saint-Rémy



Vous assurerez les missions suivantes :

Interventions sur les SAVI



Le profil du technicien piscines (H/F) recherché(e) :

- Autonome, motivé(e), soigneux et rigoureux,

- 1ère expérience du secteur de la piscine exigée (réparation ou mise en service de piscines)

- Permis B indispensable,

- Avec des compétences avérées en gestion d’équipe



Rémunération selon profil



Type de contrat CDI - temps plein à pourvoir des maintenant



Vous êtes motivé et souhaitez intégrer une entreprise familiale dynamique ?



Envoyez CV + LM par mail à : [email protected]

Au plaisir de vous retrouver parmi nous !