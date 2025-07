La SPA du Chalonnais poursuit sa mue avec un nouveau président : Olivier, éducateur comportementaliste canin

En décembre 2024, Info-chalon vous présentait Olivier, éducateur comportementaliste canin qui offrait bénévolement ses services au refuge Ernest-L’Henry. Il avait alors initié deux projets majeurs : le Suivi d’accompagnement à l’adoption et la création d’un réseau de Familles d’accueil.

Aujourd’hui, son engagement franchit une nouvelle étape : depuis avril 2025, Olivier est le nouveau président de la SPA du Chalonnais.

Une dynamique nouvelle au sein du refuge

Porté par une volonté forte de redynamiser le refuge de Châtenoy-le-Royal, Olivier a décidé de s’investir davantage. Son objectif : élargir les horizons de la SPA, en renforçant les partenariats, en mobilisant de nouveaux bénévoles et donateurs, en attirant plus de visiteurs, et en nouant des liens avec les structures et commerces locaux.

« Il ne s’agissait pas seulement d’accueillir des chiens et des chats, mais de donner une véritable vision à l’action du refuge », explique Olivier.

Avant même d’accéder à la présidence, il avait commencé à mettre en œuvre des idées novatrices. Mais pour faire évoluer l’image et les pratiques de la SPA, des réajustements internes s’imposaient.

Une équipe soudée autour d’un nouveau projet

L’équipe du refuge – salariés comme bénévoles – a toujours mis un point d’honneur à prendre soin des pensionnaires. Mais, reconnaît Olivier, « il manquait une vision prospective, ce moteur indispensable à toute organisation. »

Il œuvre aujourd’hui à bâtir cette vision avec une équipe de bénévoles de plus en plus nombreuse, sous la coordination bienveillante de Lorena, figure clé du refuge.

Qu’est-ce qui change concrètement à la SPA ?

Voici un aperçu des nouveautés déjà mises en place ou en préparation :

Améliorations internes

Suivi d’accompagnement à l’adoption : trois séances gratuites avec un éducateur comportementaliste, à domicile, pour chaque nouvel adoptant qui le souhaite. (lire l’interview d’Olivier pour en savoir plus)

: trois séances gratuites avec un éducateur comportementaliste, à domicile, pour chaque nouvel adoptant qui le souhaite. (lire l’interview d’Olivier pour en savoir plus) Réseau de Familles d’accueil : des volontaires hébergent temporairement des chiens âgés ou plus sensibles, qui supportent mal la vie en refuge.

: des volontaires hébergent temporairement des chiens âgés ou plus sensibles, qui supportent mal la vie en refuge. Sorties extérieures élargies : les bénévoles peuvent promener les chiens en dehors des créneaux habituels, dans des environnements plus agréables que les abords immédiats du refuge.

: les bénévoles peuvent promener les chiens en dehors des créneaux habituels, dans des environnements plus agréables que les abords immédiats du refuge. Renforcement de la cohésion d’équipe et de ses compétences : brèves cessions de formations régulières, partage de notions essentielles de comportement canin et, cet été, 1 er challenge d’éducation canine pour les bénévoles les plus motivés ! « L’idée, précise Olivier, est de renforcer les gestes de sécurité parmi les bénévoles et de développer leurs compétences. ».

: brèves cessions de formations régulières, partage de notions essentielles de comportement canin et, cet été, 1 challenge d’éducation canine pour les bénévoles les plus motivés ! « L’idée, précise Olivier, est de renforcer les gestes de sécurité parmi les bénévoles et de développer leurs compétences. ». Formation aux premiers secours (PSC1) prévue à la rentrée, dispensée par les pompiers de Chalon.

Ouvrir le refuge sur l’extérieur

Nouveaux partenariats , notamment avec des commerçants du Grand Chalon, pour remercier les bénévoles et les adoptants, tout en soutenant le refuge.

, notamment avec des commerçants du Grand Chalon, pour remercier les bénévoles et les adoptants, tout en soutenant le refuge. Sorties en ville : des binômes chien-bénévole arpentent les rues avec un gilet « CHIEN À ADOPTER », permettant d’entamer des échanges avec les gens, et de rendre les animaux plus visibles .

: des binômes chien-bénévole arpentent les rues avec un gilet « CHIEN À ADOPTER », permettant d’entamer des échanges avec les gens, et de . Dog dating : des rencontres en ville entre des chiens du refuge et le public (10 min et on passe à un autre chien), pour dépasser les préjugés liés à certaines races ou gabarits. Une expérience originale hors les murs.

: des rencontres en ville entre des chiens du refuge et le public (10 min et on passe à un autre chien), pour dépasser les préjugés liés à certaines races ou gabarits. Une expérience originale hors les murs. Communication renforcée : via la presse locale, via les réseaux sociaux, et à travers des objets personnalisés, comme des gamelles aux couleurs de la SPA offertes à certains bars ou commerces.

: Invitation aux élus du Grand Chalon: des moments conviviaux au refuge seront organisés pour leur faire découvrir concrètement les réalités de terrain, les besoins et les contraintes du lieu.

Une nouvelle image en construction

Communiquer, s’ouvrir, aller à la rencontre du public : toutes ces actions dessinent progressivement une nouvelle image de la SPA du Chalonnais.

Et au cœur de cette transformation, un seul objectif : favoriser les adoptions et écrire, encore et encore, de belles histoires entre humains et animaux.

NOUVEAUTÉ : Suivez les actualités du refuge sur les réseaux sociaux :

Instagram : instagram.com/spa_chatenoyleroyal

TikTok : tiktok.com/@spa.chatenoy.le.r

Ci-dessous, photos transmises par le refuge. Quelques-uns des chiens et chats qui attendent un foyer.

Par Nathalie DUNAND

[email protected]

SPA Région chalonnaise – Refuge Ernest-L’Henry

Rue des Rotondes, 71880 Châtenoy-le-Royal

Tél. : 03 85 87 90 01

Site : spa-chalon71.fr

Mail : [email protected]