120e place - Le grand bond d'info-chalon.com au classement national des médias les plus plus en juin

C'est toujours étonnant de constater mois après mois ces petits paliers franchis les uns après les autres. On se dit, à chaque fois, que la mayonnaise va retomber, et puis finalement les palliers se cristallisent pour devenir, au fil du temps, des seuils de référence. En ce mois de juin, info-chalon.com s'est inscrit à la 120e place du classement ACPM-OJD, soit un joli bond en avant alors que votre média avait plutôt tendance à se stabiliser autour de la 130-135e places.

En décrochant sa 120e place, info-chalon.com est sans doute dans les médias "hyperlocaux" l'un des mieux classés au national. Si on ajoute à cela la faiblesse des moyens humains et financiers, en comparaison à la plupart des grands groupes de presse classés, on peut clairement affirmer qu'info-chalon.com n'a pas à rougir de ce beau classement.

D'ici septembre, d'autres nouveautés viendront s'inscrire au profit des lecteurs d'info-chalon.com, et un certain nombre de lecteurs en attente devraient être comblés.

D'ici là, info-chalon.com sera bien sûr de tous les rendez-vous, dont notamment les festivités du 14 juillet et bien sûr Chalon dans la Rue. Et puis viendra le temps de lever un peu le pied, de reposer les claviers et serveurs, afin de préparer la rentrée de septembre comme il se doit.

On se dit à très vite au détour d'un reportage ou d'un café.

Laurent GUILLAUMÉ